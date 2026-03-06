राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर गैंगवार, गैंगस्टर पपला गुर्जर का करीबी ढेर, जिगरी यार ने ही लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला

हत्या की सूचना मिलते ही नारनौल पुलिस ने मोर्चा संभाला। नागरिक अस्पताल में भारी भीड़ और ग्रामीणों के रोष को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने संदीप उर्फ संध्या और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

आरोपियों की तलाश में सीआईए (CIA) और स्पेशल टीमों को लगाया गया है। चूंकि गांव राजस्थान सीमा से सटा हुआ है। इसलिए राजस्थान पुलिस को भी अलर्ट किया गया है, ताकि आरोपी सीमा पार न भाग सकें।