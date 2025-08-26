राजस्थान की अध्यापिका नीलम यादव को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

उनके योगदान से टपूकड़ा का यह सरकारी विद्यालय क्षेत्र में एक आदर्श संस्थान के रूप में पहचाना जाने लगा है। नीलम यादव का यह सम्मान न केवल उनके लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे जिले और प्रदेश के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी उपलब्धि साबित करती है कि संसाधनों की कमी के बावजूद यदि समर्पण और ईमानदारी से कार्य किया जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव है।