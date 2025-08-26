Drone Pilot: राजस्थान में यहां खुलेगा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर, कक्षा-10 पास युवा ले सकेंगे प्रशिक्षण

बीकानेर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने इस प्रशिक्षण के लिए सोमवार को पीबीसी भारत ड्रोन्स के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. अरुण कुमार की उपस्थिति में संपन्न एमओयू में पीबीसी भारत ड्रोन्स की ओर से प्रणव चित्ते, जाग्रत झांभ, मुकुल झांभ एवं अभयजीत सिंह तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं संकाय सदस्य उपस्थित रहे।