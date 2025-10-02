ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसला, राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत कर्मचारी की मौत

जानकारी के अनुसार मृतक अपने दोस्त के सेवानिवृत समारोह में शामिल होने के लिए बरेली एक्सप्रेस से बांदीकुई जाने के लिए घर से स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां ट्रेन के इंतजार में प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़े थे। इस बीच जैसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उन्होंने चढ़ने का प्रयास किया, तभी उनका पैर फिसल गया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई।