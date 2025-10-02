ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसला, राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत कर्मचारी की मौत

मृतक शिव शंकर शर्मा. File Photo Patrika
अलवर। रेलवे जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक शिव शंकर शर्मा पुत्र लक्ष्मी चंद्र शर्मा चितावन की गली, पुलिस लाइन का निवासी था। जो रोडवेज का सेवानिवृत कर्मचारी था।
जानकारी के अनुसार मृतक अपने दोस्त के सेवानिवृत समारोह में शामिल होने के लिए बरेली एक्सप्रेस से बांदीकुई जाने के लिए घर से स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां ट्रेन के इंतजार में प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़े थे। इस बीच जैसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उन्होंने चढ़ने का प्रयास किया, तभी उनका पैर फिसल गया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार मृतक के एक बेटा और दो बेटियां हैं। सभी विवाहित हैं। उनका बेटा अलवर में श्रम विभाग में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उनके दामाद ओमप्रकाश शर्मा ब्राह्मण समाज के महामंत्री हैं। उन्होंने बताया कि उनके ससुर शिव शंकर शर्मा 7 दिन से लगातार प्राचीन भूरासिद्ध मंदिर में रामायण पाठ पढ़ने जा रहे थे। वे भगवान राम और हनुमानजी की भक्त थे।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग