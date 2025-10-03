Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सरस डेयरी चुनाव: नाम वापसी पर टिकी तस्वीर, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

अलवर में सरस डेयरी के 12 निदेशकों के चुनाव निर्विरोध होंगे या नहीं, यह आज नाम वापसी से तय होगा। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में डटे रहेंगे, तो चुनाव होना तय है।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 03, 2025

अलवर में सरस डेयरी के 12 निदेशकों के चुनाव निर्विरोध होंगे या नहीं, यह आज नाम वापसी से तय होगा। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में डटे रहेंगे, तो चुनाव होना तय है। हालांकि भाजपा के नेता ताकत लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी नाम वापस लें।

निदेशक पद के लिए 14 नामांकन 1 अक्टूबर को करवाए गए थे, जिसमें भाजपा के सर्वाधिक थे और कांग्रेस के तीन नामांकन बताए जा रहे हैं। भाजपा अपने प्रत्याशियों को एक किए हुए है। बताया जा रहा है कि उन्हें एक जगह ही ठहराया गया है। बड़े नेता भी इस चुनाव को गंभीरता से देख रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि उनके प्रत्याशी मैदान में डटे रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो फिर चुनाव होगा। मालूम हो कि भाजपा के प्रत्याशी पूर्व में घोषित चुनाव कार्यक्रम के दौरान नामांकन कर दिए होते, तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। अब तक भाजपा का चेयरमैन कुर्सी पर बैठ गया होता। अब कांग्रेस ने खेल बिगाड़ने की कोशिश की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरस डेयरी चुनाव: नाम वापसी पर टिकी तस्वीर, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

माता के जयकारे गूंजे, पूर्वांचल विकास समिति ने किया शस्त्र पूजन

अलवर

रावण दहन के दौरान डीजे के टेम्पो के नीचे आने से 6 वर्षीय बालक की मौत

अलवर

Rajasthan: दुर्लभ खनिजों पर केंद्र सरकार का नया आदेश, राजस्थान को होगा बड़ा फायदा

rare-minerals
अलवर

दुर्लभ खनिजों के लिए पब्लिक कंसलटेशन की बाध्यता खत्म

अलवर

Alwar: रावण दहन के दौरान हादसा, डीजे के टेम्पो ने 6 साल के मासूम को कुचला, मौत

burning-of-Ravana
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.