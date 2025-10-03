सरस डेयरी चुनाव: नाम वापसी पर टिकी तस्वीर, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

अलवर में सरस डेयरी के 12 निदेशकों के चुनाव निर्विरोध होंगे या नहीं, यह आज नाम वापसी से तय होगा। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में डटे रहेंगे, तो चुनाव होना तय है। हालांकि भाजपा के नेता ताकत लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी नाम वापस लें।



निदेशक पद के लिए 14 नामांकन 1 अक्टूबर को करवाए गए थे, जिसमें भाजपा के सर्वाधिक थे और कांग्रेस के तीन नामांकन बताए जा रहे हैं। भाजपा अपने प्रत्याशियों को एक किए हुए है। बताया जा रहा है कि उन्हें एक जगह ही ठहराया गया है। बड़े नेता भी इस चुनाव को गंभीरता से देख रहे हैं।



वहीं, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि उनके प्रत्याशी मैदान में डटे रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो फिर चुनाव होगा। मालूम हो कि भाजपा के प्रत्याशी पूर्व में घोषित चुनाव कार्यक्रम के दौरान नामांकन कर दिए होते, तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। अब तक भाजपा का चेयरमैन कुर्सी पर बैठ गया होता। अब कांग्रेस ने खेल बिगाड़ने की कोशिश की है।