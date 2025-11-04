क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा का मुंडावर से है गहरा नाता, 29 अक्टूबर को भी आई थी यहां 

विश्वकप जीत के बाद शेफाली ने कहा- ’भगवान ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा था और आज वो सच हो गया। बहुत खुश हूं कि हमने आखिरकार विश्व कप जीत लिया। मुंडावर की जड़ों से निकली और रोहतक में पली-बढ़ीं शेफाली वर्मा ने न सिर्फ भारत को विश्व विजेता बनाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि प्रतिभा, मेहनत और आस्था का संगम हो, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है।