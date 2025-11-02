New Road: राजस्थान में यह बनेगा नया रोड और हाईलेवल ब्रिज, इन गांवों को होगा फायदा

राजस्थान में नई सड़क। पत्रिका फाइल फोटो
करौली। राजस्थान के करौली जिले में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत 33 किमी लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सड़क बनने से लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी तथा कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कार्यादेश जारी होने के बाद निर्माण कार्य गति पकड़ चुका है। सड़क तैयार होने के बाद लोगाें को परिवहन नए साधन उपलब्ध होंगे। इससे आधा दर्जन गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क नरौली से कैलादेवी तक बनाई जा रही है।
यह सड़क मार्ग सलेमपुर, बालौती, डाबरा, हरिया का मंदिर, शेखपुरा, गोठरा और सिंधुपुरा से होकर बनाया जाएगा। 5.50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 1.50 मीटर की पटरी निर्मित की जाएगी। ब्रिज बनने से करीब डेढ़ दर्जन गांवों के लोगों की कैलादेवी यात्रा आसान होगी और दो दर्जन गांवों को इस मार्ग से सीधा लाभ मिलेगा। लगभग 15 किमी का लंबा चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना पर 54.47 करोड़ रुपये व्यय होंगे। संवेदक को गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए जा चुके हैं और निर्माण तेज गति से चल रहा है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार कार्य के दौरान एक हाई लेवल ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिससे बीच में पड़ने वाली नदी पार करने के लिए नाव पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। कालीसिल नदी पर करीब 400 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है। वर्तमान में कैलादेवी जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन पुल निर्माण के बाद यात्रा सुरक्षित व सुगम हो जाएगी।
स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इससे क्षेत्र के अनेक गांव परिवहन सुविधा से जुड़ेंगे और नाव के माध्यम से होने वाली यात्रा से मुक्ति मिलेगी। निर्माण गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
-आरसी मीणा, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
