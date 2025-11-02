New Road: राजस्थान में यह बनेगा नया रोड और हाईलेवल ब्रिज, इन गांवों को होगा फायदा

विभागीय सूत्रों के अनुसार कार्य के दौरान एक हाई लेवल ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिससे बीच में पड़ने वाली नदी पार करने के लिए नाव पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। कालीसिल नदी पर करीब 400 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है। वर्तमान में कैलादेवी जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन पुल निर्माण के बाद यात्रा सुरक्षित व सुगम हो जाएगी।