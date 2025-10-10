अतिक्रमण हटाने पर भड़के दुकानदार, निगम कार्यालय के बाहर की सड़क जाम

अलवर नगर निगम की ओर से दिवाली सीजन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को स्थानीय फुटकर दुकानदारों ने विरोध-प्रदर्शन किया। पिछले दो दिनों से बाजारों में हो रही कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने निगम कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर दिया और पुराने बाजार में दुकानें लगाने की मांग उठाई।
दुकानदारों का कहना है कि हर साल दिवाली पर बाजारों में दुकानें लगती हैं, जो उनकी आय का जरिया है। लेकिन इस बार निगम की ओर से उन्हें कंपनी बाग में दुकानें लगाने को कहा जा रहा है, जहां ग्राहकों की आवाजाही बहुत कम होती है। ऐसे में उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। दुकानदारों ने कहा कि अगर पुराने बाजारों में दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी गई, तो उनका दिवाली का कारोबार पूरी तरह चौपट हो जाएगा।
वहीं, नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में बाजारों में भारी भीड़ रहती है। फुटपाथ और दुकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में अतिक्रमण हटाना जरूरी है ताकि बाजार में पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही सुचारू रहे। निगम प्रशासन का कहना है कि व्यापारियों को वैकल्पिक स्थान दिया गया है ताकि त्योहारों में भीड़ प्रबंधन में परेशानी न हो।
