अतिक्रमण हटाने पर भड़के दुकानदार, निगम कार्यालय के बाहर की सड़क जाम

दुकानदारों का कहना है कि हर साल दिवाली पर बाजारों में दुकानें लगती हैं, जो उनकी आय का जरिया है। लेकिन इस बार निगम की ओर से उन्हें कंपनी बाग में दुकानें लगाने को कहा जा रहा है, जहां ग्राहकों की आवाजाही बहुत कम होती है। ऐसे में उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। दुकानदारों ने कहा कि अगर पुराने बाजारों में दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी गई, तो उनका दिवाली का कारोबार पूरी तरह चौपट हो जाएगा।