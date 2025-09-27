सोनम वांगचुग की गिरफ्तारी पर बोले गृह राज्य मंत्री, जो कानून हाथ में लेगा, उसका कानून सम्मत इलाज किया जाएगा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में भाजपा सरकार जनहित में काम कर रही है और जनता को पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन देने के लिए कटिबद्ध है। कानून-व्यवस्था और विकास दोनों मोर्चों पर सरकार लगातार ठोस कदम उठाती रहेगी। राज्य में पुलिस की नफरी बढ़ाई जाएगी। बेढम ने कहा कि राज्य में आयोजित शिविर जनता के हित में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इन शिविरों में अधिकारी पूरा समय देकर आमजन की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जिससे जनता को बड़ी राहत मिली है।