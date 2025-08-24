Rajasthan: गर्ल्स हॉस्टल में रात को आता है अधीक्षक का पति, छात्राओं लगाए थे आरोप, जांच शुरू

अलवर। माडा योजना के तहत रैणी में संचालित बालिका छात्रावास में अधीक्षक के पति के रात में आने सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र ने इस मामले की जांच चार सदस्यीय टीम को सौंपी है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद के अधीन जनजाति छात्राओं के इस छात्रावास में अधीक्षक की ओर से बिना वजह छात्राओं को परेशान करने, समय पर भोजन नहीं देने, भोजन में घटिया खाद्य सामग्री उपयोग करने व छात्रावास परिसर में रात के समय अधीक्षक के पति के आए-दिन आने आदि की शिकायत छात्राओं व उनके परिजनों ने की थी।
दूसरी ओर, कुछ लोगों का आरोप है कि जांच टीम में उसी वर्ग के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिस वर्ग से अधीक्षक आती हैं। ऐसे में जांच रिपोर्ट पर सवाल उठेंगे। सीईओ का कहना है कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को दिखवाएंगे। गड़बड़ी पर कार्रवाई होगी।