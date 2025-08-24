Rajasthan: गर्ल्स हॉस्टल में रात को आता है अधीक्षक का पति, छात्राओं लगाए थे आरोप, जांच शुरू

जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद के अधीन जनजाति छात्राओं के इस छात्रावास में अधीक्षक की ओर से बिना वजह छात्राओं को परेशान करने, समय पर भोजन नहीं देने, भोजन में घटिया खाद्य सामग्री उपयोग करने व छात्रावास परिसर में रात के समय अधीक्षक के पति के आए-दिन आने आदि की शिकायत छात्राओं व उनके परिजनों ने की थी।