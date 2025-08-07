Rajasthan : सुप्रीम कोर्ट ने लौटाया सरिस्का टाइगर रिजर्व का CTH ड्राफ्ट, कहा- Mines को बंद करने का आदेश नहीं बदला जाएगा

Rajasthan : सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (सीटीएच) का नया ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर लौटा दिया है कि इसमें नियमों की पालना नहीं की गई है।। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अक्टूबर तक पूरी प्रक्रिया के साथ नया ड्राफ्ट तैयार करके लाएं। यदि उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया तो मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सरिस्का में खानों को बंद करने के जो आदेश 15 मई 2024 को दिए गए थे, उसको नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि 24 जून से लेकर 26 जून तक जयपुर, दिल्ली, देहरादून सब जगह से तीन दिन में ही प्रस्ताव कैसे पास हो सकता है? इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं।