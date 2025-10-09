ढाई सौ साल पुराना है शहर का सराफा बाजार

जिस तरह से जयपुर के सर्राफा व्यवसायियों ने हवा महल को अपने सिक्के पर स्थापित किया है। उसी तरह अलवर के सर्राफा व्यवसायियों ने अलवर की शान होप सर्कस को एक नई पहचान दी है। श्रीसर्राफा व्यापार समिति की ओर से चांदी के सिक्के लांच किए गए हैं।



जिसमें एक तरफ होप सर्कस का लोगो लगाया गया है और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश बनाए गए हैं। इस तरह जहां-जहां भी सिक्के जाएंगे वहां अलवर का होप सर्कस भी पहचान बनेगा। श्रीसराफा व्यापार समिति के सचिव दीपक गर्ग ने बताया कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार प्रति वर्ष सिक्के खरीदते हैं। यह पैसे की बचत का भी एक जरिया है। इन दिनों भाव स्थिर होने से सोने और चांदी की ग्राहकी बढऩे लगी है।