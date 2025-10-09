ढाई सौ साल पुराना है शहर का सराफा बाजार

अलवर शहर हर का सराफा बाजार मुख्य रूप से बजाजा बाजार रोड पर स्थित है। यह शहर के सबसे व्यस्त और लोकप्रिय बाजारों में से एक है, जहां सोने, चांदी और अन्य धातुओं के आभूषणों की दुकानें हैं। यहां कुछ प्रसिद्ध ज्वैलर्स की दुकानें भी मौजूद हैं, जो अपनी विश्वसनीयता और बेहतरीन डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं। जो अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा और गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं। इस बाजार में सोने, चांदी और हीरे से बने पारंपरिक और आधुनिक आभूषणों की विस्तृत रेंज मिलती है।
त्योहारों और शादियों के सीजन में इस बाजार में काफी भीड़-भाड़ रहती है, क्योंकि लोग आभूषणों की खरीदारी के लिए यहां आते हैं। यह ग्राहकों के विश्वास का बाजार है, जहां उन्हें अपनी जेब के मुताबिक हर चीज मिल जाती है। दुकानदार भी ग्राहकों के साथ परिवार के सदस्य की तरह पेश आते हैं। मान-सम्मान के लिए छूट भी देते हैं। ग्राहकों और दुकानदारों के बीच कई बरसों पुराना रिश्ता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कई दशकों से एक ही दुकान से सामान खरीदते हुए आ रहे हैं। इनके पारिवारिक रिश्ते बन चुके हैं।
जिस तरह से जयपुर के सर्राफा व्यवसायियों ने हवा महल को अपने सिक्के पर स्थापित किया है। उसी तरह अलवर के सर्राफा व्यवसायियों ने अलवर की शान होप सर्कस को एक नई पहचान दी है। श्रीसर्राफा व्यापार समिति की ओर से चांदी के सिक्के लांच किए गए हैं।
जिसमें एक तरफ होप सर्कस का लोगो लगाया गया है और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश बनाए गए हैं। इस तरह जहां-जहां भी सिक्के जाएंगे वहां अलवर का होप सर्कस भी पहचान बनेगा। श्रीसराफा व्यापार समिति के सचिव दीपक गर्ग ने बताया कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार प्रति वर्ष सिक्के खरीदते हैं। यह पैसे की बचत का भी एक जरिया है। इन दिनों भाव स्थिर होने से सोने और चांदी की ग्राहकी बढऩे लगी है।
अलवर के सर्राफा बाजार में दिल्ली, जयपुर और गुडग़ांव की तर्ज पर हॉल मार्क जांच की सुविधा दी गई है। सोना-चांदी खरीदने वाले ग्राहक यहां आकर शुद्धता की जांच करवा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में अलवर में वाइट मेटल से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और अन्य आइटम लोगों को पसंद आ रहे हैं। दीपावली पूजन के लिए शुद्ध चांदी के सिक्के उपलब्ध कराए जाएंगे। -दीपक गर्ग, अध्यक्ष, श्रीसराफा व्यापार समिति
