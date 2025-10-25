महिला ने कॉल कर डॉक्टर को घर बुलाया, फिर शुरू हुआ गंदा खेल, पुलिस ने किया पर्दाफाश

पुलिस ने बताया कि परिवादी डॉक्टर के पास 22 अक्टूबर को फोन आया। आरोपी महिला ने इलाज के बहाने आरटीओ के पास मकान पर डॉक्टर को बुलाया। महिला ने कहा कि वह चल नहीं सकती है। इसके बाद इलाज के लिए डॉक्टर महिला के घर पर पहुंचा। जहां शातिर महिला ने डॉक्टर को फंसा दिया। महिला व उसके साथियों ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की और आपत्तिजनक वीडियो बनाए। आरोपियों ने परिवादी डॉक्टर से 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की और पैसे नहीं देने पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी डॉक्टर को जबरन कार में बैठाकर बहरोड़ की ओर ले गए, जहां महिला ने धक्का देकर डॉक्टर को गाड़ी से फेंक दिया।

इस दौरान डॉक्टर करीब 4 घंटे तक आरोपियों के कब्जे में रहा। आरोपियों ने डॉक्टर की पिटाई की।