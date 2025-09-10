राजस्थान में MSP पर बाजरा खरीद की उम्मीद कम, सरकार की यह योजना भी ठंडे बस्ते में

खरीद केन्द्र के लिए भी कोई जगह भी चिन्हित नहीं की गई है, जबकि अलवर सहित प्रदेश के कई इलाकों में बाजरे की कटाई-कुटाई शुरू हो चुकी है। जल्द ही बाजरा मंडी में बिकने के लिए पहुंचेगा। हालांकि एमएसपी पर पिछले साल बाजरे के दाम 2625 रुपए प्रति क्विंटल थे, लेकिन खरीद नहीं हो पाई। यही वजह है कि किसान मंडी व्यापारियों के हाथों लुट रहे हैं। अगर सरकारी खरीद पर किसानों का बाजरा खरीदा जाए तो किसानों को फायदा होगा।