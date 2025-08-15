राजस्थान की ये 4 लोकसभा सीटें BJP ने वोट चोरी करके जीतीं, जानिए किसने लगाया यह आरोप

Rajasthan Politics: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी को लेकर किए गए खुलासे के बाद समूचा विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। वोट चोर-गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कैंडल मार्च पुराने कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ, जो जगन्नाथ मन्दिर से होते हुए सुभाष चौक व नगर निगम स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर संपन्न हुआ।