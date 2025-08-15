Patrika LogoSwitch to English

अलवर

राजस्थान की ये 4 लोकसभा सीटें BJP ने वोट चोरी करके जीतीं, जानिए किसने लगाया यह आरोप

टीकाराम जूली ने कहा कि चुनाव आयोग की मौजूदगी के बावजूद एक तरफ चुनाव होना बड़े सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की 4 लोकसभा सीटें भाजपा ने वोट चोरी करके जीती हैं।

अलवर

राजस्थान डिजिटल डेस्क

Aug 15, 2025

Bjp congress
Photo- Patrika

Rajasthan Politics: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी को लेकर किए गए खुलासे के बाद समूचा विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। वोट चोर-गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कैंडल मार्च पुराने कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ, जो जगन्नाथ मन्दिर से होते हुए सुभाष चौक व नगर निगम स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर संपन्न हुआ।

सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही भाजपा

इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है, जिसका मुंह-तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है।

राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार वोट से छेड़छाड़

देश की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब वोट से छेड़छाड़ हो रही है और चुनाव आयोग जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग खुद जवाब देने के बजाय सरकार को आगे कर रहा है।

इन चार सीटों को लेकर लगाया टीकाराम जूली ने आरोप

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि चुनाव आयोग की मौजूदगी के बावजूद एक तरफ चुनाव होना बड़े सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की चार लोकसभा सीटें अलवर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर और कोटा भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके जीती हैं। बिना चोरी के यह सीटें जीतना नामुमकिन था।

इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, मुंडावर विधायक ललित यादव, मांगेलाल मीणा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, संदीप यादव, इमरान खान, संजय यादव, रोहिताश चौधरी, अजीत सिंह यादव, गफूर खान, बलराम यादव, रिपुदमन गुप्ता, जेडी आर्यन, जाकिर हुसैन आदि मौजूद रहे।

15 Aug 2025 05:51 pm

Rajasthan / Alwar / राजस्थान की ये 4 लोकसभा सीटें BJP ने वोट चोरी करके जीतीं, जानिए किसने लगाया यह आरोप

