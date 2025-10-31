Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Alwar Accident: अलवर में दर्दनाक हादसा, पिकअप ने छीनी 2 चचेरे भाइयों की जिंदगी, 1 साल पहले हुई थी शादी

बानसूर रोड पर पिकअप ने दोनों चचेरे भाइयों की बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ओमप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया था।

अलवर

image

Rakesh Mishra

Oct 31, 2025

Alwar accident

मृतक ओमप्रकाश और प्रमोद। फाइल फोटो- पत्रिका

अलवर। ततारपुर थाना क्षेत्र में बानसूर रोड पर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों का विवाह एक साल पहले ही नवंबर में हुआ था। इसमें एक मृतक की पत्नी तीन महीने की गर्भवती है। मौत का समाचार मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

गांव लौट रहे थे दोनों

जानकारी के अनुसार नारायणपुर के खरकड़ी गांव निवासी ओमप्रकाश बावरिया (22) और प्रमोद बावरिया (21) बाइक पर सवार होकर खैरथल के रसगन में अपनी बुआ से मिलने गए थे। वहां से देर शाम अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में बानसूर रोड पर पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ओमप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ततारपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया।

दोनों करते थे मजदूरी

जहां से चिकित्सकों ने उसे अलवर के लिए रेफर किया, लेकिन गंभीरावस्था के कारण चिकित्सकों ने उसे यहां से जयपुर रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मृतक ओमप्रकाश और प्रमोद मजदूरी करते थे। साथ ही खेती-बाड़ी में भी हाथ बटाते थे। दोनों की नंवबर 2024 में ही शादी हुई थी। ओमप्रकाश की पत्नी 3 महीने की गर्भवती है।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Accident: अलवर में दर्दनाक हादसा, पिकअप ने छीनी 2 चचेरे भाइयों की जिंदगी, 1 साल पहले हुई थी शादी

