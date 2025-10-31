Alwar Accident: अलवर में दर्दनाक हादसा, पिकअप ने छीनी 2 चचेरे भाइयों की जिंदगी, 1 साल पहले हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार नारायणपुर के खरकड़ी गांव निवासी ओमप्रकाश बावरिया (22) और प्रमोद बावरिया (21) बाइक पर सवार होकर खैरथल के रसगन में अपनी बुआ से मिलने गए थे। वहां से देर शाम अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में बानसूर रोड पर पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ओमप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ततारपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया।