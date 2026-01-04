राजस्थान के अलवर में भीषण हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार नाना व नवासे की मौत, मामा की हालत गंभीर

पन्नालाल अपने बेटे विनोद के साथ एक दिन पहले ही भोजपुरा गांव में अपनी बेटी से मिलने आए थे, ​क्योंकि उनकी बेटी कई दिनों से बीमार थी। बेटी से मिलने के बाद शनिवार को वापस अपने गांव कवई बरसाना जाते समय भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें नाना की मौत हो गई। वहीं, बाइक से छोड़ने जा रहे नवासे ने भी दम तोड़ दिया।