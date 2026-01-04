राजस्थान के अलवर में भीषण हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार नाना व नवासे की मौत, मामा की हालत गंभीर

मृतक पन्नालाल व सौरभ। फोटो: पत्रिका
अलवर। जिले के कठूमर थाना क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी के पास रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार नाना-नवासे की मौके पर मौत हो गई। वहीं, एक अन्य गंभीर घायल हो गया। जिसको उपचार के लिए अलवर रैफर किया गया।
कठूमर थाना अधिकारी द्वितीय गुलाबसिंह ने बताया कि शनिवार सुबह थाना क्षेत्र के गांव भोजपुरा निवासी सौरभ पुत्र सतीश नाई अपने नाना पन्नालाल एवं मामा विनोद निवासी कवई थाना बरसाना यूपी को रेलवे स्टेशन बृज नगर पर बाइक से छोड़ने जा रहा था।
तभी रास्ते में नगर खेरली रोड रोड इंदिरा कॉलोनी गांव के पास नगर की तरफ से कठूमर की ओर आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक के टक्कर मार दी। बस से टकराते ही ही बाइक दूर जा गिरी और नाना-नवासा बस के नीचे आ गए। बाइक पर बैठा मामा भी उछलकर सड़क पर जा गिरा।
हादसा इतना जबरदस्त था कि नाना पन्नालाल व नवासे सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। मामा विनोद गंभीर घायल हो गया, जिसे अलवर रैफर किया। पुलिस ने कठूमर सीएचसी में मृतकों का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
पन्नालाल अपने बेटे विनोद के साथ एक दिन पहले ही भोजपुरा गांव में अपनी बेटी से मिलने आए थे, क्योंकि उनकी बेटी कई दिनों से बीमार थी। बेटी से मिलने के बाद शनिवार को वापस अपने गांव कवई बरसाना जाते समय भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें नाना की मौत हो गई। वहीं, बाइक से छोड़ने जा रहे नवासे ने भी दम तोड़ दिया।
