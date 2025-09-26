केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ऑटो टिप्पर चलाकर दिया स्वच्छता का संदेश



कार्यक्रम में मंत्रीगणों ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और शहरवासियों से अपील की कि वे अपने आस-पास सफाई बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अभियान में 40 से अधिक संगठनों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान शहर में स्वच्छता और जनभागीदारी का उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिला।