VIDEO: जिले को स्वच्छ बनाने के लिए जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अपील, नागरिकों से मांगा सहयोग

डॉ. शुक्ला ने यह भी बताया कि अलवर के सभी बाजारों और मंडियों के लिए एक डेडिकेटेड ऑटो टिपर की व्यवस्था की गई है। शहर के 65 वार्डों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि नागरिक सीधे उन्हें अपने सुझाव और शिकायत भेज सकें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से भी इस स्वच्छता अभियान में भाग लेने का आह्वान किया और कहा कि जागरूकता के साथ ही अलवर को स्वच्छ भारत मिशन में शीर्ष पर लाया जा सकता है।