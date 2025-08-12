VIDEO: जिले को स्वच्छ बनाने के लिए जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अपील, नागरिकों से मांगा सहयोग

अलवर को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने जिलेवासियों से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर, गांव, वार्ड और अपने आस-पास के परिवेश को स्वच्छ रखने में हर नागरिक को स्थानीय व्यवस्था में सहयोग देना चाहिए, ताकि अलवर जिला पूरे देश में स्वच्छता का उदाहरण बन सके।
डॉ. शुक्ला ने बताया कि हाल ही में नगर निगम को 50 नए ऑटो टिपर मिले हैं, जिनका अधिकतम उपयोग किया जाए। प्रत्येक ऑटो टिपर के साथ जल्द ही एक हेल्पर की भी नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से घर-घर स्तर पर गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण करने, गीले कचरे को पशुओं को खिलाने या कंपोस्ट बनाने के लिए घर पर ही रखने और कचरे को अलग-अलग कर ऑटो टिपर को देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सभी ऑटो टिपरों में जीपीएस लगाया जा रहा है और प्रत्येक वार्ड के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इच्छुक नागरिक नगर निगम कमिश्नर या जिला कलेक्टर की ईमेल आईडी पर अपना नाम और नंबर भेजकर इन ग्रुप्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी शिकायत के लिए ‘क्लीन अलवर पोर्टल’ पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी।
डॉ. शुक्ला ने यह भी बताया कि अलवर के सभी बाजारों और मंडियों के लिए एक डेडिकेटेड ऑटो टिपर की व्यवस्था की गई है। शहर के 65 वार्डों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि नागरिक सीधे उन्हें अपने सुझाव और शिकायत भेज सकें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से भी इस स्वच्छता अभियान में भाग लेने का आह्वान किया और कहा कि जागरूकता के साथ ही अलवर को स्वच्छ भारत मिशन में शीर्ष पर लाया जा सकता है।