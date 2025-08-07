VIDEO: जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया हिंडौला उत्सव

अलवर शहर के जगन्नाथ मंदिर में हिंडौला उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। उत्सव के अवसर पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और भगवान जगन्नाथ को विशेष झूले में विराजमान किया गया।
सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई थी। जैसे ही भगवान को झूले में विराजित किया गया, भक्तों ने बारी-बारी से भगवान को झूला झुलाया और भजन-कीर्तन करते हुए धार्मिक वातावरण को और अधिक पावन बना दिया।
इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और आरती का आयोजन भी किया गया। आयोजन को लेकर मंदिर समिति ने व्यापक तैयारी की थी और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
हिंडौला उत्सव श्रावण मास के दौरान मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है, जिसमें भगवान को झूला झुलाने की परंपरा है। यह आयोजन आस्था, उल्लास और सांस्कृतिक परंपराओं की जीवंत झलक प्रस्तुत करता है।