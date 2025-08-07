VIDEO: जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया हिंडौला उत्सव



सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई थी। जैसे ही भगवान को झूले में विराजित किया गया, भक्तों ने बारी-बारी से भगवान को झूला झुलाया और भजन-कीर्तन करते हुए धार्मिक वातावरण को और अधिक पावन बना दिया।