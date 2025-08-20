VIDEO: किशनगढ़बास हत्याकांड: पत्नी और प्रेमी की शिनाख्त परेड करवाई



बुधवार को पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और शिनाख्त परेड करवाई। इस दौरान आसपास के लोगों से मौके की स्थिति की तस्दीक कराई गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम अब आरोपियों से यह जानने का प्रयास कर रही है कि हत्या की साजिश कब और कैसे रची गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के दायरे को और भी विस्तृत किया जा रहा है।