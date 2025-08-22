VIDEO: अलवर में फिर सक्रिय हुआ मानसून, सिलीसेढ़ बांध से शुरू हुआ ओवरफ्लो



स्थानीय लोग बांध से पानी बहने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही है कि अब होने वाली बारिश के बाद ओवरफ्लो और तेज हो सकता है। मानसून की शुरुआत में जिले में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन बाद के दिनों में इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी। अब फिर से मानसून सक्रिय होने से बांधों में पानी की आवक बढ़ने की संभावना है।