VIDEO: अलवर में फिर सक्रिय हुआ मानसून, सिलीसेढ़ बांध से शुरू हुआ ओवरफ्लो

अलवर जिले में पिछले कई दिनों से बने बारिश के मौसम ने शुक्रवार को हल्की बारिश हुई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सिलीसेढ़ बांध से मामूली ओवरफ्लो शुरू हो गया है। बांध का जलस्तर 28.9 फीट दर्ज किया गया है।
स्थानीय लोग बांध से पानी बहने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही है कि अब होने वाली बारिश के बाद ओवरफ्लो और तेज हो सकता है। मानसून की शुरुआत में जिले में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन बाद के दिनों में इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी। अब फिर से मानसून सक्रिय होने से बांधों में पानी की आवक बढ़ने की संभावना है।
हालांकि, जिले के जयसमंद बांध सहित अधिकांश बांध अभी भी खाली पड़े हैं। शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बेहतर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है, जिससे जिले के जल स्रोतों को राहत मिल सकती है।