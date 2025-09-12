Alwar: लव मैरिज के 8 साल बाद महिला की बीमारी से मौत, परिजनों ने दामाद पर लगाया गंभीर आरोप

अलवर। सामान्य अस्पताल में एक महिला की बीमारी से मौत हो गई। मामले में मृतका की मां ने उसके पति पर उसका इलाज नहीं कराने का आरोप लगाया हैं। मृतका पूजा मृतका पूजा उर्फ लक्ष्मी देवी (27) पत्नी जीतसिंह राजपूत कठ्मर के जनूथर गांव की निवासी थी। जिसे गंभीरावस्था में बुधवार को कठूमर सीएचसी से सामान्य अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। यहां लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।