Alwar News: जनाना अस्पताल से प्रसूता हुई गायब, साढ़े छह घंटे बाद मिली

अलवर। जनाना अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की एक प्रसूता शनिवार तड़के करीब 4 बजे अचानक गायब हो गई। करीब साढ़े छह घंटे बाद सुबह 10.30 बजे वह भगतसिंह सर्किल के पास मिली। जब उससे बिना बताए अस्पताल से निकलने का कारण पूछा गया, तो उसने कहा कि ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण मेरा जी घबरा रहा था, इसलिए बाहर आ गई।
प्रसूता के पति ने बताया कि उसकी पत्नी को बीपी की समस्या हो गई थी, जी घबराने पर वह अस्पताल से बाहर चली गई। परिजनों ने बताया कि उसे दौरा आने की शिकायत रहती है। यह उसकी चौथी डिलीवरी थी। उसके दो बेटियां व एक बेटा पहले से हैं। अब एक बेटे को जन्म दिया है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने कोतवाली थाने में महिला के गायब होने की शिकायत भी दर्ज करा दी।
महिला के अचानक इस तरह से गायब होने पर अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल में 24 घंटे गार्डों की ड्यूटी के साथ वार्डों में स्टाफ रहता है। सीसीटीवी कैमरे भी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किसी को पता क्यों नहीं चला?
इसके अलावा प्रसूता के गायब होने पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से घटना को दबाने की कोशिश करने का भी मामला सामने आया है। कोतवाली थाने में दी गई शिकायत में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि प्रसूता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
