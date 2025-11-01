Alwar News: जनाना अस्पताल से प्रसूता हुई गायब, साढ़े छह घंटे बाद मिली

प्रसूता के पति ने बताया कि उसकी पत्नी को बीपी की समस्या हो गई थी, जी घबराने पर वह अस्पताल से बाहर चली गई। परिजनों ने बताया कि उसे दौरा आने की शिकायत रहती है। यह उसकी चौथी डिलीवरी थी। उसके दो बेटियां व एक बेटा पहले से हैं। अब एक बेटे को जन्म दिया है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने कोतवाली थाने में महिला के गायब होने की शिकायत भी दर्ज करा दी।