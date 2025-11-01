Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Alwar News: जनाना अस्पताल से प्रसूता हुई गायब, साढ़े छह घंटे बाद मिली

अलवर के जनाना अस्पताल से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शनिवार की सुबह आईसीयू से अचानक एक प्रसूता के गायब होने से हड़कंप मच गया। करीब साढ़े छह घंटे बाद महिला भगतसिंह सर्किल पर बैठी मिली।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

Nov 01, 2025

women Hospital alwar

फाइल फोटो-पत्रिका

अलवर। जनाना अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की एक प्रसूता शनिवार तड़के करीब 4 बजे अचानक गायब हो गई। करीब साढ़े छह घंटे बाद सुबह 10.30 बजे वह भगतसिंह सर्किल के पास मिली। जब उससे बिना बताए अस्पताल से निकलने का कारण पूछा गया, तो उसने कहा कि ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण मेरा जी घबरा रहा था, इसलिए बाहर आ गई।

प्रसूता के पति ने बताया कि उसकी पत्नी को बीपी की समस्या हो गई थी, जी घबराने पर वह अस्पताल से बाहर चली गई। परिजनों ने बताया कि उसे दौरा आने की शिकायत रहती है। यह उसकी चौथी डिलीवरी थी। उसके दो बेटियां व एक बेटा पहले से हैं। अब एक बेटे को जन्म दिया है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने कोतवाली थाने में महिला के गायब होने की शिकायत भी दर्ज करा दी।

सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

महिला के अचानक इस तरह से गायब होने पर अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल में 24 घंटे गार्डों की ड्यूटी के साथ वार्डों में स्टाफ रहता है। सीसीटीवी कैमरे भी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किसी को पता क्यों नहीं चला?

मामले को दबाने का प्रयास

इसके अलावा प्रसूता के गायब होने पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से घटना को दबाने की कोशिश करने का भी मामला सामने आया है। कोतवाली थाने में दी गई शिकायत में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि प्रसूता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।

01 Nov 2025 09:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: जनाना अस्पताल से प्रसूता हुई गायब, साढ़े छह घंटे बाद मिली

