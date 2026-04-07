Atal Pyau: डाइट के सामने अटल प्याऊ का शुभारंभ, महापौर बोलीं- प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम

अंबिकापुर। भीषण गर्मी को देखते हुए शहर में प्यासों की सेवा के उद्देश्य से डाइट के सामने अटल प्याऊ (Atal Pyau) का शुभारंभ किया गया। यह पहल छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव की माता स्व. स्वर्णलता सिंहदेव की स्मृति में भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रविंद्र गुप्त भारती द्वारा की गई। प्याऊ का उद्घाटन महापौर मंजूषा भगत एवं निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने किया। शुभारंभ अवसर पर राहगीरों को पानी के साथ गुड़, चना का भी वितरण किया गया।