7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Atal Pyau: डाइट के सामने अटल प्याऊ का शुभारंभ, महापौर बोलीं- प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम

Atal Pyau: भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा शहर के बनारस मार्ग पर खोला गया प्याऊ, राहगीरों को चना-गुड़ के साथ मिलेगा ठंडा पानी

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 07, 2026

Atal Pyau

Mayor and Others in inauguration program (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। भीषण गर्मी को देखते हुए शहर में प्यासों की सेवा के उद्देश्य से डाइट के सामने अटल प्याऊ (Atal Pyau) का शुभारंभ किया गया। यह पहल छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव की माता स्व. स्वर्णलता सिंहदेव की स्मृति में भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रविंद्र गुप्त भारती द्वारा की गई। प्याऊ का उद्घाटन महापौर मंजूषा भगत एवं निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने किया। शुभारंभ अवसर पर राहगीरों को पानी के साथ गुड़, चना का भी वितरण किया गया।

इस अवसर पर महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि गर्मी के मौसम में प्यासे (Atal Pyau) को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने रविंद्र गुप्त भारती की सराहना करते हुए कहा कि जो कार्य नगर निगम को करना चाहिए था, वह उन्होंने स्वयं आगे बढक़र किया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर चिन्हांकन कर प्याऊ खोले जाएंगे। निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने भी इस पहल (Atal Pyau) की सराहना करते हुए इसे जनसेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

प्याऊ में राहगीरों के लिए ठंडे पानी के साथ चना और गुड़ (Atal Pyau) की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। कार्यक्रम में पार्षद अनीता रविंद्र भारती, जितेंद्र सोनी, विपिन पांडेय, शैलेश सिंह, आकाश गुप्ता, विनोद हर्ष, विकास पांडे और चंकी गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Atal Pyau: लोगों की सेवा ही धर्म

रविंद्र गुप्त भारती ने कहा कि ‘सेवा ही धर्म है’ की भावना (Atal Pyau) से यह कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर के अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार प्याऊ खोलने की योजना है। यह कार्यक्रम भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहे पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया।

ये भी पढ़ें

Commits suicide: ढाई माह पूर्व की लव मैरिज, पति लौटा तो गले से लिपटकर रोई, फिर कमरे में जाकर लगा ली फांसी
अंबिकापुर
Commits suicide

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 05:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Atal Pyau: डाइट के सामने अटल प्याऊ का शुभारंभ, महापौर बोलीं- प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Woman murder: बाइक से घर लौट रहे थे दंपती, बीच रास्ते अज्ञात हमलावरों ने की पत्नी की हत्या, पति की हालत गंभीर

Woman murder
अंबिकापुर

Commits suicide: ढाई माह पूर्व की लव मैरिज, पति लौटा तो गले से लिपटकर रोई, फिर कमरे में जाकर लगा ली फांसी

Commits suicide
अंबिकापुर

Huge road accident: अंबिकापुर में तेज रफ्तार का कहर, 22 घंटे में 9 लोगों की मौत, पति-पत्नी और बेटा भी शामिल

Huge road accident
अंबिकापुर

Rape and murder case: युकां की राष्ट्रीय सचिव बोलीं- दिल्ली जैसे निर्भया कांड पर भाजपा महिला शक्ति की चुप्पी बेहद गंभीर

Rape and murder case
अंबिकापुर

Rape and murder case: बलात्कार के बाद महिला से हुई थी दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में बॉटल, सिर की 3 हड्डियां और 12 पसलियां टूटी मिलीं

Rape and murder
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.