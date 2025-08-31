Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

B-Ed Fraud: बीएड कोर्स के नाम पर छात्रा के पिता से 40 हजार की ठगी, पुत्र गिरफ्तार, पिता पहले से जेल में

B-Ed Fraud: पिता-पुत्र ने मिलकर बीएड कोर्स करा देने की कही थी बात, खुद को रायपुर स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी का बताया था ब्रोकर, दी थी फर्जी मार्कशीट

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 31, 2025

B-Ed fraud
Accused father and son (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. बेटी का बी-एड कोर्स (B-Ed Fraud) करा देने के नाम पर पिता-पुत्र ने एक व्यक्ति से 40 हजार रुपए ठगी की थी। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार किया है। वहीं उसका पिता पूर्व के एक प्रकरण में जेल में है। पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ कार्रवाई कर उसे भी जेल दाखिल कर दिया है। दरअसल आरोपियों ने कहा था कि वह रायपुर स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी का ब्रोकर है, वह बीएड का कोर्स करा देगा। 80 हजार रुपए में उसने सौदा तय किया था। 40 हजार रुपए लेने के एक साल बाद उसने 2 सेमेस्टर का फर्जी मार्कशीट तैयार कर दिया था।

शहर के खैरबार रोड चांदनी चौक मायापुर निवासी कैश मोहम्मद ने 25 जुलाई को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2022 में उसकी बेटी बीएड एंट्रेंस (B-Ed Fraud) परीक्षा में शामिल हुई थी। रिजल्ट के बाद पढ़ाई के लिए कॉलेज की तलाश कर रही थी।

इसी बीच उसका संपर्क शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के किसान राइस मिल रोड निवासी करन सग्गर पिता सतीश सग्गर से हुआ। करन ने उसे झांसा दिया कि वह रायपुर में कलिंगा यूनिवर्सिटी का ब्रोकर है, मैं तुम्हारी बेटी का बी-एड की डिग्री कोर्स करा दूंगा। इसके लिए चारों समेस्टर के फीस के रूप में 80 हजार रुपए (B-Ed Fraud) खर्च होना बताया।

ये भी पढ़ें

Commits suicide: रोते हुए वीडियो बनाकर ट्रक मालिक ने लगा ली फांसी, बोला- पत्नी किसी और के साथ लिव-इन में, देखें मार्मिक Video…
सुरजपुर
Commits suicide

उसके झांसे में आकर उसने 40 हजार रुपए नकद करन सग्गर (B-Ed Fraud) को दे दिया। इसके बाद वह अपनी बेटी के एडमिशन के बारे में जानना चाहा तो करन सग्गर व उसके पिता सतीश सग्गर ने अपना कॉलेज होना बताते हुए नॉन अटेंडिंग सर्टिफिकेट देने की बात कहकर टाल-मटोल करने लगे।

Accused Karan Saggar (Photo- Patrika)

B-Ed Fraud: थमा दिया फर्जी मार्कशीट

एक वर्ष बीतने के बाद करन सग्गर ने कलिंगा यूनिवर्सिटी के नाम का छपा 2 सेमेस्टर का मार्कशीट उसके व्हाट्सएप पर भेजा, जो पूरी तरह से नकली था। इस रिजल्ट (B-Ed Fraud) की यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर कोई पुष्टि नहीं थी।

आरोपी करन सग्गर तथा उसके पिता सतीश सग्गर दोनों मिलकर योजनाबद्ध तरीके से षडयंत्र कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर उससे 40 हजार रुपए की धोखाधड़ी की। इसकी पुष्टि होने के बाद कोतवाली पुलिस आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 420, 120(बी), 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी।

पुत्र गिरफ्तार, पिता पूर्व से जेल में

विवेचना दौरान पुलिस ने आरोपी करन सग्गर (B-Ed Fraud) को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पिता पूर्व से एक मामले में जेल में बंद है। पुलिस ने आरोपी करन सग्गर को रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें

Huge accident: तेज रफ्तार Sports बाइक माइलस्टोन से टकराई, युवक और किशोरी की मौत, बाइक के हो गए 2 टुकड़े
बलरामपुर
Huge road accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 08:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / B-Ed Fraud: बीएड कोर्स के नाम पर छात्रा के पिता से 40 हजार की ठगी, पुत्र गिरफ्तार, पिता पहले से जेल में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.