B-Ed Fraud: बीएड कोर्स के नाम पर छात्रा के पिता से 40 हजार की ठगी, पुत्र गिरफ्तार, पिता पहले से जेल में

अंबिकापुर. बेटी का बी-एड कोर्स (B-Ed Fraud) करा देने के नाम पर पिता-पुत्र ने एक व्यक्ति से 40 हजार रुपए ठगी की थी। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार किया है। वहीं उसका पिता पूर्व के एक प्रकरण में जेल में है। पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ कार्रवाई कर उसे भी जेल दाखिल कर दिया है। दरअसल आरोपियों ने कहा था कि वह रायपुर स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी का ब्रोकर है, वह बीएड का कोर्स करा देगा। 80 हजार रुपए में उसने सौदा तय किया था। 40 हजार रुपए लेने के एक साल बाद उसने 2 सेमेस्टर का फर्जी मार्कशीट तैयार कर दिया था।