B-Ed Fraud: बीएड कोर्स के नाम पर छात्रा के पिता से 40 हजार की ठगी, पुत्र गिरफ्तार, पिता पहले से जेल में

अंबिकापुर. बेटी का बी-एड कोर्स (B-Ed Fraud) करा देने के नाम पर पिता-पुत्र ने एक व्यक्ति से 40 हजार रुपए ठगी की थी। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार किया है। वहीं उसका पिता पूर्व के एक प्रकरण में जेल में है। पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ कार्रवाई कर उसे भी जेल दाखिल कर दिया है। दरअसल आरोपियों ने कहा था कि वह रायपुर स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी का ब्रोकर है, वह बीएड का कोर्स करा देगा। 80 हजार रुपए में उसने सौदा तय किया था। 40 हजार रुपए लेने के एक साल बाद उसने 2 सेमेस्टर का फर्जी मार्कशीट तैयार कर दिया था।
शहर के खैरबार रोड चांदनी चौक मायापुर निवासी कैश मोहम्मद ने 25 जुलाई को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2022 में उसकी बेटी बीएड एंट्रेंस (B-Ed Fraud) परीक्षा में शामिल हुई थी। रिजल्ट के बाद पढ़ाई के लिए कॉलेज की तलाश कर रही थी।
इसी बीच उसका संपर्क शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के किसान राइस मिल रोड निवासी करन सग्गर पिता सतीश सग्गर से हुआ। करन ने उसे झांसा दिया कि वह रायपुर में कलिंगा यूनिवर्सिटी का ब्रोकर है, मैं तुम्हारी बेटी का बी-एड की डिग्री कोर्स करा दूंगा। इसके लिए चारों समेस्टर के फीस के रूप में 80 हजार रुपए (B-Ed Fraud) खर्च होना बताया।
उसके झांसे में आकर उसने 40 हजार रुपए नकद करन सग्गर (B-Ed Fraud) को दे दिया। इसके बाद वह अपनी बेटी के एडमिशन के बारे में जानना चाहा तो करन सग्गर व उसके पिता सतीश सग्गर ने अपना कॉलेज होना बताते हुए नॉन अटेंडिंग सर्टिफिकेट देने की बात कहकर टाल-मटोल करने लगे।
एक वर्ष बीतने के बाद करन सग्गर ने कलिंगा यूनिवर्सिटी के नाम का छपा 2 सेमेस्टर का मार्कशीट उसके व्हाट्सएप पर भेजा, जो पूरी तरह से नकली था। इस रिजल्ट (B-Ed Fraud) की यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर कोई पुष्टि नहीं थी।
आरोपी करन सग्गर तथा उसके पिता सतीश सग्गर दोनों मिलकर योजनाबद्ध तरीके से षडयंत्र कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर उससे 40 हजार रुपए की धोखाधड़ी की। इसकी पुष्टि होने के बाद कोतवाली पुलिस आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 420, 120(बी), 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी।
विवेचना दौरान पुलिस ने आरोपी करन सग्गर (B-Ed Fraud) को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पिता पूर्व से एक मामले में जेल में बंद है। पुलिस ने आरोपी करन सग्गर को रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।