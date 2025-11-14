Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Bihar election results: बिहार चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी पर भाजपा सरगुजा में जश्न, जमकर की आतिशबाजी

Bihar election results: बिहार में वर्ष 2010 के बाद एनडीए को मिली दूसरी सबसे बड़ी जीत, भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को बधाई देकर बांटीं मिठाइयां

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 14, 2025

Bihar election results

BJP workers celebrated Bihar election victory (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. बिहार के आम विधानसभा चुनाव में एनडीए (Bihar election results) को मिली ऐतिहासिक व निर्णायक जीत पर शुक्रवार को भाजपा सरगुजा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में जश्न मनाया। जैसे ही बिहार चुनाव के परिणाम घोषित हुए, कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद, भाजपा जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए शहर के घड़ी चौक पर पहुंचे। यहां जीत की खुशी में पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गईं।

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के खाते में 200 से अधिक सीट (Bihar election results) आए हैं। इसमें भाजपा 90 से अधिक सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। जबकि महागठबंधन को महज 36 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस प्रचंड जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। इसी कड़ी में सरगुजा में भी जश्न मनाया गया।

जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि बिहार (Bihar election results) की जनता जनार्दन ने जन-कल्याण और विकास की राजनीति पर फिर एक बार मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है और बिहार की जनता ने इस विजयी यात्रा को और मजबूती प्रदान की है।

Bihar election results: जश्न में ये हुए शामिल

चुनाव जीत (Bihar election results) पर जश्न मनाने वालों में महापौर मंजूषा भगत, अनिल सिंह मेजर, त्रिलोक कपूर कुशवाहा, अंबिकेश केसरी, विनोद हर्ष, मधुसूदन शुक्ला, अरुणा सिंह, फुलेश्वरी सिंह, निलेश सिंह, विकास पांडे, निश्चल प्रताप सिंह, मनीष सिंह, रूपेश दुबे, विजय व्यापारी, सोमनाथ सिंह, मनोज कंसारी, कमलेश तिवारी, निरंजन राय,

लेखराज अग्रवाल, विद्यानंद मिश्रा, उमेश अग्रवाल, राजबहादुर सिंह, अभिषेक शर्मा, जतिन परमार, विकास वर्मा, जितेंद्र सोनी, देव वर्मा, मनोज गुप्ता, अजय सोनी, अभिषेक सिंह, अजय सिंह, जतिन परमार, रामप्रवेश पांडे, सर्वेश तिवारी, विकास गुप्ता, शशि जायसवाल, सिंधु सोनी, राहुल त्रिपाठी,

दूधनाथ गोस्वामी, दीपक यादव, विपिन पांडे, रवि सिंह, रवि विश्वकर्मा, आतिश सिंह, किंजल पांडे, अनीश सिंह, अंशुल श्रीवास्तव, चंदन शुक्ला, सानू तिवारी, दीपू पांडे, प्रियंका चौबे, नीलम राजवाड़े, मधु चौदाहा, बबली नेताम सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Cricket news

