Bihar election results: बिहार चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी पर भाजपा सरगुजा में जश्न, जमकर की आतिशबाजी

अंबिकापुर. बिहार के आम विधानसभा चुनाव में एनडीए (Bihar election results) को मिली ऐतिहासिक व निर्णायक जीत पर शुक्रवार को भाजपा सरगुजा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में जश्न मनाया। जैसे ही बिहार चुनाव के परिणाम घोषित हुए, कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद, भाजपा जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए शहर के घड़ी चौक पर पहुंचे। यहां जीत की खुशी में पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गईं।