हेलीपैड पर हंगामा: CM के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, वरिष्ठ नेता मेजर ने लगाई फटकार

हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर पहुचंते ही स्वागत के लिए नजदीक जाने भाजपा कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। इस दौरान पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे सुरक्षा में तैनात पुलिस बल पर ही आक्रोशित हो गए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की परवाह किए बगैर कार्यकर्ता बेरिकेट तोड़कर आगे जाने लगे। इस दौरान आईजी भी वहां पहुंचे। इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने उनकी एक न सुनी।