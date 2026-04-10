Bulldozer action: विधवा बहन के घर पर चला बूलडोजर, नाराज भाजपा मंडल महामंत्री ने दिया इस्तीफा, कहा- किसी ने सपोर्ट नहीं किया

अंबिकापुर। मैनपाट के रोपाखार में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए विधवा महिला के मकान को शुक्रवार की सुबह प्रशासन ने बूलडोजर चलाकर ध्वस्त (Bulldozer action) कर दिया। विधवा का कहना है कि मैनपाट में कई स्थानों पर अवैध मकान बने हैं, लेकिन प्रशासन उनपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इधर कार्रवाई से नाराज विधवा महिला के भाई मैनपाट भाजपा के मंडल महामंत्री ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में पार्टी से भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर मंडल महामंत्री के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।