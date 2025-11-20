Chhattisgarh CM: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात पर कहा- हमारी राष्ट्रपति हैं बेहद ममतामयी

अंबिकापुर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के समापन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सीएम विष्णुदेव साय (Chhattisgarh CM) ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि राष्ट्रपति ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और जनजाति गौरव समाज के इस कार्यक्रम में शामिल हुईं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के नक्सल पीडि़त लोग राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। वहां से लौटने के बाद वे बेहद खुश थे। इस पर उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि आप बेहद ममतामयी हैं।