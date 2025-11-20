Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Chhattisgarh CM: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात पर कहा- हमारी राष्ट्रपति हैं बेहद ममतामयी

Chhattisgarh CM: जनजातीय गौरव दिवस के समापन समारोह में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचीं थीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम ने भी कार्यक्रम को किया संबोधित

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 20, 2025

CM Vishnu Dev Sai

CM presented momento to President (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के समापन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सीएम विष्णुदेव साय (Chhattisgarh CM) ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि राष्ट्रपति ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और जनजाति गौरव समाज के इस कार्यक्रम में शामिल हुईं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के नक्सल पीडि़त लोग राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। वहां से लौटने के बाद वे बेहद खुश थे। इस पर उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि आप बेहद ममतामयी हैं।

सीएम (Chhattisgarh CM) ने कहा कि जनजाति समाज के लोगों ने जो संघर्ष किया है, उनकी क्रांति अमर हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य को 25 साल पूरे हो गए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हम याद करते हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर में नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण किया है। इसमें क्रांतिकारी लोगों की गाथाएं वर्णित हैं।

छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। सरकार जनजाति समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री (Chhattisgarh CM) ने कहा कि जनजाति समाज के 12 से 13 लाख लोगों की जीविका तेंदू पत्ता से भी जुड़ी हुई है, इसी वजह से उसका रेट बढ़ाया गया है। तेंदू पत्ता संग्रहण करने वाले लोगों को सरकार की ओर से चरण पादुका भेंट की जा रही है।

Chhattisgarh CM: बस्तर में नक्सलवाद गिन रहा अंतिम सांसें

सीएम (Chhattisgarh CM) ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद की वजह से वहां के विकास प्रभावित हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद खत्म किया जा रहा है। नक्सलवाद की कमर टूट रही है। बस्तर में भी विकास की रफ्तार पकडऩे वाली है, क्योंकि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।

बस्तर के अलग-अलग इलाकों में बिजली व पानी पहुंचाया जा रहा है। दूरसंचार के साधन स्थापित किए जा रहें हैं। अंत में उन्होंने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताया।

ये भी पढ़ें

Tribal pride of Surguja: सरगुजा के जनजातीय गौरव माने जाते हैं पद्मश्री माता राजमोहनी देवी और संत गहिरा गुरु, ये नाम भी हैं विख्यात
अंबिकापुर
Tribal pride of Surguja

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 03:20 pm

Published on:

20 Nov 2025 03:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Chhattisgarh CM: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात पर कहा- हमारी राष्ट्रपति हैं बेहद ममतामयी

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

President Draupadi Murmu: Video: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोलीं- ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रोटी-बेटी का संबंध, जनजाति परिवार में जन्म लेने पर मुझे है गर्व, जानिए और क्या-क्या कहा…

President Draupadi Murmu
अंबिकापुर

President arrived Ambikapur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं अंबिकापुर, राज्यपाल, CM समेत ये मंत्री भी मंच पर हैं मौजूद

President arrived in Ambikapur
अंबिकापुर

Tribal pride of Surguja: सरगुजा के जनजातीय गौरव माने जाते हैं पद्मश्री माता राजमोहनी देवी और संत गहिरा गुरु, ये नाम भी हैं विख्यात

Tribal pride of Surguja
अंबिकापुर

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस कुछ ही देर में पहुंचेंगीं अंबिकापुर, ऐसा है उनका मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

President Draupadi Murmu
अंबिकापुर

Incident: खेलते-खेलते 3 वर्षीय बालिका ने खा ली चूहामार दवा, मुर्गियां मर गईं तो माता-पिता को हुआ शक, हुई मौत

Raipur News: सौतेले बाप ने ढाई साल के मासूम को उतारा मौत के घाट, पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, झूठ बोलकर कराया भर्ती
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.