Cold return: वेस्टर्न डिस्टरबेंस से फिर लौटी ठंड, अंबिकापुर का तापमान पहुंचा 6.3 डिग्री, जानें कब तक रहेगा असर

अंबिकापुर. वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के सक्रिय होने से उत्तर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है। दो दिन पहले जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस (Cold return) के ऊपर पहुंच जाने से लोगों को शीतलहर से राहत मिल रही थी, वहीं बुधवार की रात तापमान गिरकर 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक बार फिर लोग ठंड की चपेट में आ गए हैं। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि इसका असर 2-3 दिनों तक रह सकता है।