22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Cold return: वेस्टर्न डिस्टरबेंस से फिर लौटी ठंड, अंबिकापुर का तापमान पहुंचा 6.3 डिग्री, जानें कब तक रहेगा असर

Cold return: 2 दिन पहले 10 डिग्री पहुंच गया था शहर का तापमान, लोगों को ठंड से मिली थी राहत, 49 साल का टूटा था रिकॉर्ड

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 22, 2026

Cold return

Ambikapur cold weather (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के सक्रिय होने से उत्तर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है। दो दिन पहले जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस (Cold return) के ऊपर पहुंच जाने से लोगों को शीतलहर से राहत मिल रही थी, वहीं बुधवार की रात तापमान गिरकर 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक बार फिर लोग ठंड की चपेट में आ गए हैं। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि इसका असर 2-3 दिनों तक रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से क्षेत्र में सर्द हवाओं का प्रवेश शुरु हो गया है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज (Cold return) की जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका प्रभाव आगामी 2 से 3 दिनों तक बना रहेगा। इसके बाद तापमान में पुन: वृद्धि हो सकती है। इस वर्ष उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड का असर काफी तीव्र रहा है।

पूरे सरगुजा संभाग में लगातार 49 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहा, जिससे क्षेत्र शीतलहर की चपेट में रहा।दो-तीन दिन पहले मौसम में हल्का सुधार देखने को मिला था और न्यूनतम तापमान बढक़र 10 डिग्री के पार पहुंच गया था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर ठंड (Cold return) ने जोर पकड़ लिया है।

बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान गिरने से रातें खास तौर पर ठंडी हो गई हैं। बता दें कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान (Cold return) बढक़र 11 डिग्री तक पहुंच गया था।

Cold return: सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पडऩे से पहले न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन अब इसके पुन: सक्रिय होने से सर्द हवाएं (Cold return) क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं।

इसी कारण तापमान में गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही मौसम में फिर से सुधार देखने को मिलेगा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।

ये भी पढ़ें

Super-30 Anand Kumar: Video: सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार पहुंचे अंबिकापुर, कहा- कठिन परिस्थितियों में ही होता है बड़ा काम, यहां भी खोलेंगे सेंटर
अंबिकापुर
Super-30 Anand Kumar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 08:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Cold return: वेस्टर्न डिस्टरबेंस से फिर लौटी ठंड, अंबिकापुर का तापमान पहुंचा 6.3 डिग्री, जानें कब तक रहेगा असर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Tanisha Agrawal: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देगी अंबिकापुर की बेटी तनीषा अग्रवाल

Tanisha Agrawal
अंबिकापुर

BJP leader threat: Video: भाजपा नेता अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार को दी धमकी, कहा- आपके जैसे रोज 5 अधिकारी आते हैं, …बाजा बजा दूंगा…

BJP leader threat
अंबिकापुर

Super-30 Anand Kumar: Video: सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार पहुंचे अंबिकापुर, कहा- कठिन परिस्थितियों में ही होता है बड़ा काम, यहां भी खोलेंगे सेंटर

Super-30 Anand Kumar
अंबिकापुर

Land fraud: 6 एकड़ सरकारी जमीन का कलेक्टर से परमिशन दिलाने के नाम पर 13.30 लाख की ठगी

Land fraud
अंबिकापुर

Online fraud: ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर युवक से 1.77 लाख की ठगी, म्यूल अकाउंट होल्डर गिरफ्तार

Online fraud
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.