Naib Tehsildar Removed: हटाए गए नायब तहसीलदार, विधायक से चल रहा था विवाद, एसडीएम पर भी लटक रही तलवार

अंबिकापुर। सीतापुर के राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar Removed) को आखिरकार वहां से हटा दिया गया। इसका आदेश कलेक्टर ने 3 जून को ही जारी कर दिया था, आज इसे सार्वजनिक किया गया। नायब तहसीलदार को अंबिकापुर कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया गया है। इसके साथ ही अब एसडीएम फागेश सिन्हा को भी हटाए जाने की अटकले तेज हो गई है। सभवत: एक या दो दिन में उनको हटाए जाने का भी आदेश जारी हो सकता है। बता दें कि नायब तहसीलदार का सीतापुर विधायक से विवाद चल रहा था। इसके बाद से प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर थे।