Court building dispute: Video: कोर्ट परिसर से लगे शासकीय कॉलोनी का किसी ने तोड़ दिया अहाता, कर्मचारी बोले- वकीलों ने ढहाया

अंबिकापुर. नवीन न्यायालय भवन (Court building dispute) स्थानांतरण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा शहर से करीब 8 किमी दूर चठिरमा में न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकित किया गया है। प्रशासन के इस निर्णय से जिला अधिवक्ता संघ में आक्रोश है। वहीं शुक्रवार की शाम शासकीय क्वाटर के बाउंड्रीवाल को तोड़े जाने का मामला सामने आया। कॉलोनी में निवासरत कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिवक्ताओं ने मिलकर बाउंड्रीवाल को गिराया, जिसके बाद कॉलोनी में रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।