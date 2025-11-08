Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Court building dispute: Video: कोर्ट परिसर से लगे शासकीय कॉलोनी का किसी ने तोड़ दिया अहाता, कर्मचारी बोले- वकीलों ने ढहाया

Court building dispute: नवीन न्यायालय भवन निर्माण के लिए चठिरमा में स्वीकृत की गई है जमीन, वकीलों द्वारा गुलाब कॉलोनी में भवन बनाने को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन, इसी बीच किसी ने बलपूर्वक ढहा दिया कॉलोनी का अहाता

3 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 08, 2025

Court building dispute

SDM and CSP reached in Gulab colony (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. नवीन न्यायालय भवन (Court building dispute) स्थानांतरण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा शहर से करीब 8 किमी दूर चठिरमा में न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकित किया गया है। प्रशासन के इस निर्णय से जिला अधिवक्ता संघ में आक्रोश है। वहीं शुक्रवार की शाम शासकीय क्वाटर के बाउंड्रीवाल को तोड़े जाने का मामला सामने आया। कॉलोनी में निवासरत कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिवक्ताओं ने मिलकर बाउंड्रीवाल को गिराया, जिसके बाद कॉलोनी में रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

अधिवक्ता संघ ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। उन्होंने प्रशासन के इस निर्णय का विरोध करते हुए न्यायालय भवन (Court building dispute) के निर्माण के लिए पुराने परिसर को ही उपयुक्त स्थान बताया है। अधिवक्ता संघ कहना है कि यदि नया न्यायालय भवन चठिरमा में बनाया गया तो इससे न केवल अधिवक्ताओं को बल्कि आम जनता को भी असुविधा होगी।

वे यह मानते हैं कि न्यायालय भवन के पुराने परिसर (Court building dispute) में निर्माण से न केवल कार्य में आसानी होगी, बल्कि यह एक केंद्रीय स्थान होने के कारण जनता के लिए भी बेहतर होगा। चठिरमा का क्षेत्र शहर से काफी दूर है, जिससे लोगों को वहां तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है।

कॉलोनी की बाउंड्रीवाल ढहाई, होगी कार्रवाई

शुक्रवार की शाम को न्यायालय परिसर (Court building dispute) से लगे शासकीय क्वार्टर के बाउंड्रीवाल को तोड़े जाने का मामला सामने आया। कॉलोनी में निवासरत कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिवक्ताओं ने मिलकर बाउंड्रीवाल को गिराया, जिसके बाद कॉलोनी में रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

शासकीय कॉलोनी के बाउंड्रीवाल गिराए जाने की सूचना पर एसडीएम फागेश सिन्हा, सीएसपी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले (Court building dispute) की जांच की। एसडीएम न कहा कि पहले मामले की जांच की जा रही है कि आखिर बाउंड्रीवाल किसने गिराई है। इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शासकीय संपति का नुकसान पहुंचाने का मामला है।

15 दिनों का दिया गया था समय

गुलाब कॉलोनी के निवासी और शासकीय कर्मचारियों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें क्वार्टर खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, लेकिन अधिवक्ताओं (Court building dispute) द्वारा बाउंड्रीवाल तोडऩे के कारण कॉलोनीवासियों के लिए सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो गया है। लोग अब सामाजिक तत्वों से खौफजदा महसूस कर रहे हैं, और प्रशासन से सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं।

अधिवक्ताओं ने आरोप को बताया निराधार

अधिवक्ता संघ द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की सूचना जारी की गई है है। इसके बावजूद कुछ अधिवक्ता न्यायिक कार्य कर रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ ने इसके लिए संघ ने उन अधिवक्ताओं की पहचान हेतु टीम बनाई है। टीम द्वारा इसकी जांच की गई।

संघ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि पुलिस विभाग, तहसीलदार कार्यालय एवं राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी-कर्मचारी न्यायालय परिसर में आकर अधिवक्ताओं पर झूठे आरोप लगाने का षड्यंत्र रच रहे थे।

इन अधिकारियों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर की बाउंड्रीवाल को क्षतिग्रस्त किया है, जो पूर्णत: निराधार एवं अधिवक्ताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। इस तथ्य की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट परिसर पहुंचे और इस कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया।

Court building dispute: अधिवक्ताओं का विरोध जारी

यह मामला (Court building dispute) अब प्रशासन और अधिवक्ता संघ के बीच गंभीर विवाद का रूप ले चुका है। क्योंकि 2 दिनों से जिला अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायालय के कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। अधिवक्ता लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। दो दिन पूर्व शहर में रैली निकालकर विरोध जताया था।

ये भी पढ़ें

Pregnant wife murder: गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या, मायके से लाकर दिया वारदात को अंजाम, किया था प्रेम विवाह, थी तीसरी पत्नी
अंबिकापुर
Pregnant wife murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 08:48 pm

Published on:

08 Nov 2025 08:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Court building dispute: Video: कोर्ट परिसर से लगे शासकीय कॉलोनी का किसी ने तोड़ दिया अहाता, कर्मचारी बोले- वकीलों ने ढहाया

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Pregnant wife murder: गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या, मायके से लाकर दिया वारदात को अंजाम, किया था प्रेम विवाह, थी तीसरी पत्नी

Pregnant wife murder
अंबिकापुर

Big allegation: Video: पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह बोले- जिलाध्यक्ष बनाने जरीता लैतफलांग मांग रहीं 5-7 लाख, कुमारी शैलजा ने भी की थी वसूली, कांग्रेसी पहुंचे थाना

Big illegation
अंबिकापुर

Controversial statement: Video: अमित बघेल के खिलाफ सर्व समाज ने किया प्रदर्शन, कहा- 48 घंटे में गिरफ्तार करो, वरना बंद करेंगे प्रदेश

Controversial statement
अंबिकापुर

Advocates protest: वकीलों ने किया काम का बहिष्कार, मिलने पहुंचे मंत्री अग्रवाल व पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव, कही ये बातें…

Advocates protest
अंबिकापुर

Vande Matram song: मंत्री राजेश अग्रवाल बोले- वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और एकता का है प्रतीक

Vande Matram song
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.