ATM कार्ड बदलकर युवक के खाते से 33 हजार की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला…

रात करीब 8.30 बजे उसके मोबाइल पर 5 बार में कुल साढ़े 33 हजार रुपए डेबिट होने का मैसेज आया। इसके बाद उसे पता चला कि दोनों युवकों ने कार्ड बदलकर रुपए निकाल लिए हैं। वह तत्काल खाते में बचे हुए रुपए को दूसरे खाते में ट्रांसफर किया। रामसाय ने मामले की रिपोर्ट लुण्ड्रा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।