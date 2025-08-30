ATM कार्ड बदलकर युवक के खाते से 33 हजार की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला…

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में रघुनाथपुर बस स्टैण्ड के समीप एटीएम मशीन से रुपए निकालने पहुंचे युवक का कार्ड बदलकर साढ़े 33 हजार रुपए निकासी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट लुण्ड्रा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार रामसाय नागेश पिता रूपचंद नागेश उम्र 27 वर्ष ग्राम बटवाही खोखीपारा का रहने वाला है। वह 26 अगस्त की शाम 5.30 बजे रघुनाथपुर बस स्टैंड के समीप एटीएम मशीन में रुपए निकालने गया था। अंदर पहले से दो युवक मौजूद थे।
दोनों युवकों ने कहा कि पहले तुम पैसा निकाल तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे। वह समझ नहीं पाया और अपना कार्ड डालकर 6500 रुपए निकाला। इस दौरान दोनों युवकों ने इसका पिन कोड देख लिया। रामसाय जल्दबाजी में रुपए निकाला और जाने लगा। इस दौरान दोनों युवकों ने उसका कार्ड बदल दिया और उसे पता भी नहीं चला।
रात करीब 8.30 बजे उसके मोबाइल पर 5 बार में कुल साढ़े 33 हजार रुपए डेबिट होने का मैसेज आया। इसके बाद उसे पता चला कि दोनों युवकों ने कार्ड बदलकर रुपए निकाल लिए हैं। वह तत्काल खाते में बचे हुए रुपए को दूसरे खाते में ट्रांसफर किया। रामसाय ने मामले की रिपोर्ट लुण्ड्रा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।