Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

ATM कार्ड बदलकर युवक के खाते से 33 हजार की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला…

CG Fraud News: अंबिकापुर जिले में रघुनाथपुर बस स्टैण्ड के समीप एटीएम मशीन से रुपए निकालने पहुंचे युवक का कार्ड बदलकर साढ़े 33 हजार रुपए निकासी करने का मामला सामने आया है।

अंबिकापुर

Shradha Jaiswal

Aug 30, 2025

एटीएम कार्ड बदलकर युवक के खाते से निकाले रुपए, मामले की जांच शुरू(photo-patrika)
एटीएम कार्ड बदलकर युवक के खाते से निकाले रुपए, मामले की जांच शुरू(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में रघुनाथपुर बस स्टैण्ड के समीप एटीएम मशीन से रुपए निकालने पहुंचे युवक का कार्ड बदलकर साढ़े 33 हजार रुपए निकासी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट लुण्ड्रा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार रामसाय नागेश पिता रूपचंद नागेश उम्र 27 वर्ष ग्राम बटवाही खोखीपारा का रहने वाला है। वह 26 अगस्त की शाम 5.30 बजे रघुनाथपुर बस स्टैंड के समीप एटीएम मशीन में रुपए निकालने गया था। अंदर पहले से दो युवक मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

CG News: खेत में दवा छिड़कने के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत, अस्पताल में हुई मौत…
रायगढ़
खेत में दवा छिड़कने के बाद युवक की मौत (Photo source- Patrika)

CG Fraud News: मामले की जांच शुरू

दोनों युवकों ने कहा कि पहले तुम पैसा निकाल तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे। वह समझ नहीं पाया और अपना कार्ड डालकर 6500 रुपए निकाला। इस दौरान दोनों युवकों ने इसका पिन कोड देख लिया। रामसाय जल्दबाजी में रुपए निकाला और जाने लगा। इस दौरान दोनों युवकों ने उसका कार्ड बदल दिया और उसे पता भी नहीं चला।

रात करीब 8.30 बजे उसके मोबाइल पर 5 बार में कुल साढ़े 33 हजार रुपए डेबिट होने का मैसेज आया। इसके बाद उसे पता चला कि दोनों युवकों ने कार्ड बदलकर रुपए निकाल लिए हैं। वह तत्काल खाते में बचे हुए रुपए को दूसरे खाते में ट्रांसफर किया। रामसाय ने मामले की रिपोर्ट लुण्ड्रा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 05:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / ATM कार्ड बदलकर युवक के खाते से 33 हजार की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.