Husband died: पत्नी पर टांगी से किया प्रहार, लहूलुहान हालत में छोडक़र फरार पति की ही हो गई मौत

Dead body demo pic
अंबिकापुर। शराब के नशे में पत्नी पर टांगी से हमला करने के बाद भागा पति संदेहास्पद स्थिति में अपने ही घर में घायल अवस्था में मिला। परिजन उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Husband died) हो गई। मृतक के परिजन गिरने से चोटिल होने की आशंका जता रहे हैं। इधर मृतक की पत्नी का घायल अवस्था में निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम चूहाकोना निवासी करम साय पिता मंगरा राम 40 वर्ष शराब पीने का आदी था। 13 नवंबर को वह शराब के नशे में अपनी पत्नी लिदुर के साथ मारपीट कर रहा था। इस दौरान आवेश में आकर उसने पत्नी के दाहिने पैर पर टांगी से हमला (Husband died) कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी और खून बह रहा था।
पत्नी के पैर में आए जख्म को देखकर वह मौके से भाग गया। घायल लिदुर को परिजन शंकरगढ़ स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर करने पर निजी वाहन से होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां उसका उपचार चल रहा है।
इधर जख्मी महिला के परिजन का कहना है कि जब वे घर गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खोलकर वे अंदर गए तो करम साय घायल अवस्था (Husband died) में पड़ा हुआ था।
परिजन उसे शंकरगढ़ अस्पताल ले गए। यहां इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया तो परिजन 18 नवंबर को उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान 19 नवंबर को उसकी मौत (Husband died) हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग