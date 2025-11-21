Husband died: पत्नी पर टांगी से किया प्रहार, लहूलुहान हालत में छोडक़र फरार पति की ही हो गई मौत

अंबिकापुर। शराब के नशे में पत्नी पर टांगी से हमला करने के बाद भागा पति संदेहास्पद स्थिति में अपने ही घर में घायल अवस्था में मिला। परिजन उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Husband died) हो गई। मृतक के परिजन गिरने से चोटिल होने की आशंका जता रहे हैं। इधर मृतक की पत्नी का घायल अवस्था में निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।