Old age mother story: झुकी कमर, कांपते कदम, 85 की उम्र, फिर भी नहीं डिगा एक मां का हौसला

रामानुजगंज। झारखंड के ग्राम बरदरी की 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला मनबसिया (Old age mother story) आज पूरे इलाके के लिए हिम्मत और जज़्बे की जीवंत मिसाल बन चुकी हैं। इस उम्र में जहां अधिकांश लोग बिस्तर का सहारा ले लेते हैं, वहीं यह वृद्धा हर दिन जीवन से जूझते हुए नया साहस लेकर आगे बढ़ती हैं। वर्षों तक बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में भीख मांगकर गुज़ारा किया। लेकिन पिछले 5 वर्षों से उसकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। कमर पूरी तरह झुक चुकी है, शरीर बेहद कमजोर और चलने-फिरने के लिए एक पुरानी लकड़ी का सहारा। इसके बावजूद मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। वह मानसिक रूप से कमजोर बेटे का सहारा बनी हुई है।