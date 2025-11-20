President Draupadi Murmu: Video: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोलीं- ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रोटी-बेटी का संबंध, जनजाति परिवार में जन्म लेने पर मुझे है गर्व, जानिए और क्या-क्या कहा…

अंबिकापुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) की उपस्थिति में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस का समापन कार्यक्रम अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में हुआ। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय समेत मंत्रीमंडल व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि ओडिशा व छत्तीसगढ़ में रोटी और बेटी का संबंध है। मुझे जनजाति परिवार में जन्म लेने पर गर्व है।