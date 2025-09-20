Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

NHM workers strike end: Video: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल समाप्त, ढोल-नगाड़े की धुन पर किया डांस, दी ज्वाइनिंग

NHM workers strike end: 18 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त, स्वास्थ्य मंत्री ने 19 सितंबर की शाम 5 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने के दिए थे निर्देश

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 20, 2025

NHM workers strike end
NHM workers happy after join duty (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के एनएचएम कर्मचारी ड्यूटी पर लौट (NHM workers strike end) आए हैं। उन्होंने ढोल-नगाड़े की धुन पर डांस किया और ड्यूटी ज्वाइन की। दरअसल नियमितीकरण समेत अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। इस दौरान उनकी सरकार से वार्ता चलती रही। शासन ने उनकी 4 मांगें पहले ही मान ली थीं, इसके बावजूद वे हड़ताल पर थे। इससे अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थीं। शासन स्तर से उन्हें ड्यूटी पर लौटने कहा गया था, लेकिन वे नहीं मानें। ऐसे में कड़ा एक्शन लेते हुए सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था।

शासन स्तर से हड़ताली एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी हो चुका था। इसके बाद भी कर्मचारी उग्र आंदोलन पर उतारू थे। इधर स्वास्थ्य मंत्री से उनकी बातचीत (NHM workers strike end) चल रही थी।

स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों को अंतिम मौका देते हुए कहा कि यदि 19 सितंबर की शाम 5 बजे तक कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं तो 22 सितंबर से नई भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इससे दबाव में आए कर्मचारियों ने सीएमएचओ को पत्र देकर सामूहिक उपस्थिति दर्ज कराने (NHM workers strike end) की बात कही।

NHM workers dance (Photo- Video grab)

19 सितंबर की शाम तक अधिकांश कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इसी बीच शनिवार को कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी गई। उन्होंने ढोल-नगाड़े की धुन पर डांस (NHM workers strike end) किया और ड्यूटी ज्वाइन की।

NHM workers strike end: आगे भी करेंगे आंदोलन

एनएचएम कर्मचारी संघ के सरगुजा जिलाध्यक्ष शिल्पी राय व आरएमए डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि शासन ने उनकी 4 मांगें मान ली हैं। 3 मांगें आने वाले दिनों में माने जाने की बात कही गई है।

उन्होंने कहा कि अभी हमारी हड़ताल स्थगित (NHM workers strike end) हुई है, खत्म नहीं। 3 महीने बाद फिर मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से कहा गया है कि आप सभी काम करें, आने वाले दिनों में आपकी मांगें मान ली जाएंगीं।

Published on:

20 Sept 2025 07:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / NHM workers strike end: Video: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल समाप्त, ढोल-नगाड़े की धुन पर किया डांस, दी ज्वाइनिंग

