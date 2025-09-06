Online fraud: यूट्यूब पर जिओ फाइबर का टोल फ्री नंबर सर्च करना युवक को पड़ा महंगा, खाते से कट गए 50 हजार

अंबिकापुर. जीओ फाइबर का नेटवर्क नहीं चलने पर सीतापुर निवासी एक युवक को यूट्यूब पर टोल फ्री नंबर सर्च करना महंगा पड़ गया। अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप कॉल कर स्क्रीन शेयर कराया फिर एपीके एप्प को टच करने के लिए कहा गया। टच करते ही युवक के खाते से 50 हजार रुपए कट (Online fraud) गए। युवक ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।