अंबिकापुर

Online fraud: यूट्यूब पर जिओ फाइबर का टोल फ्री नंबर सर्च करना युवक को पड़ा महंगा, खाते से कट गए 50 हजार

Online fraud: जिओ फाइबर का नहीं चल रहा था नेटवर्क, फोन करने पर अज्ञात शख्स ने पहले व्हाट्सएप कॉल कर स्क्रीन शेयर कराया और एपीके एप्प टच कराकर खाते से उड़ा लिए रुपए

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 06, 2025

Online fraud
Online fraud (Photo source- Business today)

अंबिकापुर. जीओ फाइबर का नेटवर्क नहीं चलने पर सीतापुर निवासी एक युवक को यूट्यूब पर टोल फ्री नंबर सर्च करना महंगा पड़ गया। अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप कॉल कर स्क्रीन शेयर कराया फिर एपीके एप्प को टच करने के लिए कहा गया। टच करते ही युवक के खाते से 50 हजार रुपए कट (Online fraud) गए। युवक ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।

सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कटनईपारा निवासी मिथिलेश कुमार के घर 3 सितंबर की दोपहर 1 बजे जिओ फाइबर के नेटवर्क में समस्या आ गई थी। यह देख मिथिलेश ने यूट्यूब के माध्यम से टोल फ्री नंबर (Online fraud) सर्च कर डायल कर जानकारी दी।

इसके बाद उधर से अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप कॉल कर कहा कि 9 रुपए के रिचार्ज कराने के बाद समस्या ठीक हो जाएगी। फिर उसने युवक को मोबाइल का स्क्रीन शेयर (Online fraud) करने के लिए प्रोसेस बताया। इस दौरान उसके द्वारा उसे एपीके एप्प को बार-बार छूने को कहा गया।

Online fraud: एपीके एप्प टच करते ही कट गए 50 हजार

इसके बाद अज्ञात शख्स ने उससे कहा कि कोई भी एप्प को टच करने के लिए कहा गया। उसने एपीके एप्प टच कर दिया। इसके बाद मिथिलेश ने फोन पे के माध्यम से अपना बैंक खाता चेक किया तो खाते से 50 हजार रुपए (Online fraud) कट गए थे। इसके बाद उसने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है।

Published on:

06 Sept 2025 09:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Online fraud: यूट्यूब पर जिओ फाइबर का टोल फ्री नंबर सर्च करना युवक को पड़ा महंगा, खाते से कट गए 50 हजार

