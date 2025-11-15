Paddy procurement start: धान खरीदी शुरु, कलेक्टर ने धान बेचने पहुंचे एकलौते किसान का फूल माला पहनाकर किया स्वागत, कही ये बातें

अंबिकापुर. समिति प्रबंधकों व कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल के बीच जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत (Paddy procurement start) 15 नवंबर से शुरू हो गई है। एक-दो समितियों को छोडक़र बाकी समितियों में बोहनी तक नहीं हुई। अधिकांश समितियों में ताला लटका रहा। इसका मुख्य कारण समिति प्रबंधकों व ऑपरेटरों की हड़ताल सामने आया है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक केंद्र में नवीन प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है, लेकिन अनुभवी न होने के धान खरीदी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।