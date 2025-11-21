Police-lawyer beaten case: Video: प्रधान आरक्षक और वकील में मारपीट मामला: अब पुलिसकर्मी के समर्थन में उतरा कश्यप समाज, एसपी से कही ये बात

अंबिकापुर. 16 नवंबर की रात शहर के फुंदुरडिहारी निवासी अधिवक्ता व प्रधान आरक्षक के बीच मारपीट (Police-lawyer beaten case) की घटना ने तूल पकड़ लिया है। अब यह दो समाज के बीच की लड़ाई बन गई है। पूर्व में प्रधान आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने अधिवक्ता संघ व ब्राह्मण समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा था। इस मामले में एसपी ने जहां प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है, वहीं उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब प्रधान आरक्षक की ओर से कश्यप समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।