Protest for road: Video: शहर की खराब सडक़ों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा- महोत्सवों में खर्च की जा रही बड़ी राशि, कब मनेगा सडक़ महोत्सव?

अंबिकापुर। शहर की खराब सडक़ों को लेकर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसकी मरम्मत व नए सिरे से निर्माण की ओर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। संभाग भर में सडक़ों की हालत खस्ता (Protest for road) है। इधर शासन-प्रशासन तातापानी महोत्सव व मैनपाट महोत्सव की तैयारी में जुटी है, इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में लोगों ने शहर के घड़ी चौक पर सडक़ों की मरम्मत व निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद सडक़ों के निर्माण व मरम्मत की बात कही गई थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।