Protest for road: Video: शहर की खराब सडक़ों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा- महोत्सवों में खर्च की जा रही बड़ी राशि, कब मनेगा सडक़ महोत्सव?

People protest for road (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर की खराब सडक़ों को लेकर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसकी मरम्मत व नए सिरे से निर्माण की ओर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। संभाग भर में सडक़ों की हालत खस्ता (Protest for road) है। इधर शासन-प्रशासन तातापानी महोत्सव व मैनपाट महोत्सव की तैयारी में जुटी है, इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में लोगों ने शहर के घड़ी चौक पर सडक़ों की मरम्मत व निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद सडक़ों के निर्माण व मरम्मत की बात कही गई थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
दरअसल मैनपाट एवं तातापानी महोत्सव से पूर्व जिले में खराब सडक़ों के निर्माण और मरम्मत की मांग को लेकर मंगलवार को शहर के घड़ी चौक में विरोध प्रदर्शन (Protest for road) किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में नागरिक हाथों में बैनर लेकर शामिल हुए।
प्रदर्शनकारियों ने जर्जर सडक़ों की तत्काल मरम्मत (Protest for road) तथा बजट में हुई घोषणा के अनुरूप नई सडक़ों के शीघ्र निर्माण की मांग की। इस संबंध में कैलाश मिश्रा ने बताया कि अंबिकापुर मुख्यालय सहित पूरे जिले में सडक़ों की हालत अत्यंत खराब हो चुकी है, जिससे आमजन लंबे समय से परेशान हैं।
महोत्सव तो बहुत मन रहा है लेकिन सडक़ महोत्सव क्यों नहीं? बजट में जिन प्रमुख सडक़ों को डिवाइडर सहित फोरलेन बनाने की घोषणा की गई थी, उनके लिए न तो पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया गया और न ही कार्य प्रारंभ हुआ है। इससे जनता में आक्रोश (Protest for road) व्याप्त है।
कैलाश मिश्रा ने कहा कि खराब कनेक्टिविटी के कारण जिले में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व में बरसात समाप्त होने के बाद सडक़ निर्माण (Protest for road) कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया गया था, किंतु आज तक शहर के मुख्य मार्ग देवीगंज रोड और सदर रोड को भी सुव्यवस्थित और सुगम नहीं बनाया जा सका है।
वहीं बिलासपुर चौक से बिलासपुर मार्ग तथा अंबेडकर चौक से बनारस मार्ग पर डिवाइडर सहित सडक़ चौड़ीकरण का कोई ठोस प्रावधान न होने से नागरिकों में नाराजगी है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक ओर लोग सडक़ों की बदहाली से रोजाना दुर्घटनाओं (Protest for road) और जाम की समस्या झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महोत्सवों के आयोजन में बड़ी राशि खर्च की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान मांग की गई कि पहले बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जिले का समुचित विकास हो।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग