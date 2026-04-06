Rape and murder case: युकां की राष्ट्रीय सचिव बोलीं- दिल्ली जैसे निर्भया कांड पर भाजपा महिला शक्ति की चुप्पी बेहद गंभीर

अंबिकापुर. शहर के सद्भावना चौक पर महिला से बलात्कार के बाद जघन्य हत्याकांड (Rape and murder case) को लेकर युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव लिली श्रीवास के नेतृत्व में सोमवार को युवा कांग्रेस सरगुजा ने गांधी चौक स्थित डाटा सेंटर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के साथ-साथ जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव ने इस घटना को दिल्ली के निर्भया हत्याकांड जैसा बताते हुए भाजपा महिला मोर्चा की चुप्पी पर सवाल उठाए।