Vishwakarma puja 2025: देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की धूमधाम से हुई पूजा, पूजन-हवन में उमड़े श्रद्धालु, मंत्री भी पहुंचे

अंबिकापुर। शहर के मैरिन ड्राइव तालाब के पास स्थित भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर में सार्वजनिक श्री विश्वकर्मा पूजन समारोह भक्तिभाव व धूमधाम (Vishwakarma puja 2025) से मनाया गया। श्री विश्वकर्मा सेवा समिति द्वारा पूजा के लिए भव्य तैयारियां की गई थीं। सुबह से ही लोग मंदिर में परिवार के साथ पहुंचे और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। विश्कर्मा भगवान की जयकार से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। पूजन-हवन में शामिल होने काफी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। निजी संस्थानों व गैरेजों में भी देवशिल्पी की पूजा हुई।