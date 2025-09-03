Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमेठी

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत, चाय पीने के लिए कट से मुड़ना बना काल…ट्रक के टक्कर से कार के परखच्चे उड़े

अमेठी जिले में में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार को सुबह साढ़े तीन बजे बड़ा हादसा हुआ। ट्रक में पीछे से कार घुस गई। जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में तीन कार सवार की मौत हो गई है।

अमेठी

anoop shukla

Sep 03, 2025

Up news, accident
फोटो सोर्स: पत्रिका, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण दुर्घटना

बुधवार तड़के लगभग तीन बजे अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार ब्रेजा कार की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई जिसमें कार में सवार तीन कारोबारी दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जानकारी के मुताबिक तीनों गाजीपुर से वापस लखनऊ लौट रहे थे, हादसा उस समय हुआ जब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के 60.1 किमी पॉइंट पर बने कट से चाय पीने के लिए ढाबे पर मुड़े तभी पीछे से आ रहे हरियाणा नंबर वाले ट्रक ने टक्कर मार दी।

भीषण टक्कर में कार के उड़े परखच्चे, तीन युवकों के शव अंदर फंसे

टक्कर इतना जबरदस्त था कि आधी कार के परखच्चे उड़े, तीनों दोस्तों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग दौड़े हुए पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किए, अंदर तीनों के शव फंसे पड़े थे, फौरन पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालने की कोशिश की, लेकिन शव नहीं निकले। इसके बाद पुलिस ने क्रेन से कार को खिंचवाया। फिर दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला। करीब 2 घंटे तक शव फंसे रहे।

ये भी पढ़ें

गौ रक्षक दल के जिलाध्यक्ष को ट्रक ने रौंदा, दर्दनाक मौत, तीन मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
गोंडा
Gonda

मृतकों में दो युवक कानपुर, एक लखनऊ का था

ट्रक से हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पिचक कर आधी रह गई। एयरबैग भी खुल गए थे, लेकिन उससे किसी की जान नहीं बच पाई। मरने वालों में से दो युवक कानपुर और एक लखनऊ का रहने वाला था। मृतकों की पहचान कानपुर के बर्रा निवासी अर्पित विश्वकर्मा, विनय दुबे और लखनऊ के पराग डेयरी निवासी विमल पांडेय के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों किसी काम से मंगलवार सुबह गाजीपुर गए थे। देर रात तीनों ब्रेजा कार से लखनऊ लौट रहे थे कि यह हादसा हो गया। क्रेन की मदद से पहले कार को ट्रक के नीचे से निकाला गया।

गेट तोड़ कर निकाले गए शव, क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया गया

इसके बाद गेट को तोड़कर तीनों के शव बाहर निकाले जा सके। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार और ट्रक को रोड की साइड में करवाया। तीनों को शुकुल बाजार सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीनों की जेब में मिलने आधार कार्ड से शवों की शिनाख्त हुई। थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने बताया कि हादसा कैंटीन कट पर हुआ। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। क्षतिग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से रोड से हटवाकर ट्रैफिक सामान्य करा दिया गया है।

ये भी पढ़ें

मांग का सिंदूर मिटा दो, कलावा काट दो… धर्म परिवर्तन करो, तभी मिलेगी खुशहाली और सरकारी नौकरी!
आगरा
गिरोह के सदस्य पुलिस की गिरफ्त में (फोटो सोर्स- 'X' Agra commissionrate police)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत, चाय पीने के लिए कट से मुड़ना बना काल…ट्रक के टक्कर से कार के परखच्चे उड़े

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट