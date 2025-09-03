पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत, चाय पीने के लिए कट से मुड़ना बना काल…ट्रक के टक्कर से कार के परखच्चे उड़े

ट्रक से हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पिचक कर आधी रह गई। एयरबैग भी खुल गए थे, लेकिन उससे किसी की जान नहीं बच पाई। मरने वालों में से दो युवक कानपुर और एक लखनऊ का रहने वाला था। मृतकों की पहचान कानपुर के बर्रा निवासी अर्पित विश्वकर्मा, विनय दुबे और लखनऊ के पराग डेयरी निवासी विमल पांडेय के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों किसी काम से मंगलवार सुबह गाजीपुर गए थे। देर रात तीनों ब्रेजा कार से लखनऊ लौट रहे थे कि यह हादसा हो गया। क्रेन की मदद से पहले कार को ट्रक के नीचे से निकाला गया।