पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत, चाय पीने के लिए कट से मुड़ना बना काल…ट्रक के टक्कर से कार के परखच्चे उड़े

बुधवार तड़के लगभग तीन बजे अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार ब्रेजा कार की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई जिसमें कार में सवार तीन कारोबारी दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जानकारी के मुताबिक तीनों गाजीपुर से वापस लखनऊ लौट रहे थे, हादसा उस समय हुआ जब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के 60.1 किमी पॉइंट पर बने कट से चाय पीने के लिए ढाबे पर मुड़े तभी पीछे से आ रहे हरियाणा नंबर वाले ट्रक ने टक्कर मार दी।
टक्कर इतना जबरदस्त था कि आधी कार के परखच्चे उड़े, तीनों दोस्तों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग दौड़े हुए पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किए, अंदर तीनों के शव फंसे पड़े थे, फौरन पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालने की कोशिश की, लेकिन शव नहीं निकले। इसके बाद पुलिस ने क्रेन से कार को खिंचवाया। फिर दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला। करीब 2 घंटे तक शव फंसे रहे।
ट्रक से हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पिचक कर आधी रह गई। एयरबैग भी खुल गए थे, लेकिन उससे किसी की जान नहीं बच पाई। मरने वालों में से दो युवक कानपुर और एक लखनऊ का रहने वाला था। मृतकों की पहचान कानपुर के बर्रा निवासी अर्पित विश्वकर्मा, विनय दुबे और लखनऊ के पराग डेयरी निवासी विमल पांडेय के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों किसी काम से मंगलवार सुबह गाजीपुर गए थे। देर रात तीनों ब्रेजा कार से लखनऊ लौट रहे थे कि यह हादसा हो गया। क्रेन की मदद से पहले कार को ट्रक के नीचे से निकाला गया।
इसके बाद गेट को तोड़कर तीनों के शव बाहर निकाले जा सके। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार और ट्रक को रोड की साइड में करवाया। तीनों को शुकुल बाजार सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीनों की जेब में मिलने आधार कार्ड से शवों की शिनाख्त हुई। थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने बताया कि हादसा कैंटीन कट पर हुआ। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। क्षतिग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से रोड से हटवाकर ट्रैफिक सामान्य करा दिया गया है।