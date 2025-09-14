‘देखो देखो कौन आया, शेर आया’, जमानत पर छूटे पशु तस्कर के काफिले में लगे नारे, बनाई रील

animal smuggler bail celebration video: पशु तस्करी के मामले में अनूपपुर जेल में बंद आरोपी ने जमानत पर छूटते ही लग्जरी गाडियों के साथ काफिला निकाला। सोशल मीडिया पर देखो देखो कौन आया, शेर आया जैसे गानों पर नगर के भीतर शक्ति प्रदर्शन किया। पुलिस से बेखौफ आरोपी ने माहौल को बिगाडने का प्रयास किया। हाल ही में पशु तस्करी के मामले में आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद फरार हो गया था। नगर वासियों ने धरना प्रदर्शन किया तब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई थी। आरोपी आदतन अपराधी है। आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज हैं। (MP News)
पुलिस ने बताया कि, आरोपी बल्लू के खिलाफ कुल नौ अपराध विभिन्न थानों में दर्ज हैं। जिसमें 6 कोतमा थाने में एक-एक केशवाही चौकी, रामनगर तथा अमलाई थाने में दर्ज हैं। ये आर्स एक्ट, पशु तस्करी के मामले हैं। जिला बदर के लिए भी प्रकरण कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि मामले में अब तक जिलाबदर नहीं किया गया है। जिलाबदर की फाइल भी चल रही हैं। (MP News)
जमानत पर छूटते ही जेल परिसर के मुय गेट के सामने कई लोगों ने स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर रील बनाई। जेल परिसर के जिस क्षेत्र में रील बनाई वहां मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। जेल परिसर के मुख्य गेट पर इससे संबंधित निर्देश भी लिखे हुए हैं। इसके बावजूद आरोपी और उसके कई साथी मोबाइल हाथ में लेकर रील बनाते रहे। इस मामले पर जेलर इंद्रदेव तिवारी ने कहा कि शाम के वक्त रिहाई के समय मुय गेट पर कर्मचारी नहीं थे जिसके कारण मोबाइल लेकर के अंदर आ गए होंगे। (MP News)
अनूपपुर जेल से छूटते ही आरोपी उत्तरप्रदेश की ओर निकल गया है। हालांकि सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो से अन्य लोगों की भी पहचान की जा सकती है। हालांकि अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। (MP News)
अनूपपुर जेल से छूटते ही आरोपी के स्वागत में बड़ी संया में लोग जमा हुए और फूलमाला पहनाकर के उसे नगर प्रवेश कराया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला गया। नगर का माहौल तनाव पूर्ण हो गया। पशु तस्करी के मामले में पूर्व में ही पूरे नगर में आरोपी की गिरतारी की मांग को लेकर सभी लोग एकजुट हुए थे। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान को कई बार फोन लगाया गया लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। एएसपी जगन्नाथ मरकाम ने कहा कि इस केस की जानकारी नहीं है। (MP News)