‘देखो देखो कौन आया, शेर आया’, जमानत पर छूटे पशु तस्कर के काफिले में लगे नारे, बनाई रील

animal smuggler bail celebration video: पशु तस्करी के मामले में अनूपपुर जेल में बंद आरोपी ने जमानत पर छूटते ही लग्जरी गाडियों के साथ काफिला निकाला। सोशल मीडिया पर देखो देखो कौन आया, शेर आया जैसे गानों पर नगर के भीतर शक्ति प्रदर्शन किया। पुलिस से बेखौफ आरोपी ने माहौल को बिगाडने का प्रयास किया। हाल ही में पशु तस्करी के मामले में आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद फरार हो गया था। नगर वासियों ने धरना प्रदर्शन किया तब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई थी। आरोपी आदतन अपराधी है। आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज हैं। (MP News)