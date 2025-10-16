कभी भी हो सकता है हादसा! NH-47 पर बने पुल की दीवारों में दरारें, सड़क भी टूटी

sandha bridge wall cracks: अनूपपुर जिले के नेशनल हाइवे-43 पर बने सांधा पुल और उससे जुड़े सड़क हिस्से में लगातार बढ़ती दरारें हादसे की चेतावनी दे रही हैं। पुल की भीतर की दीवारों से लेकर ऊपर की सड़क तक जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं। भारी वाहनों के लगातार आवागमन के बीच अब यह स्थिति राहगीरों की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। वर्ष 2018 में बनाए गए इस ओवरब्रिज की पहले भी मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन अब दोबारा दीवारों और सड़क में दरारें गहराने लगी हैं। (mp news)