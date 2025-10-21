एक दिन से लापता था बच्चा, घर के पास के कुएं में मिला शव

demo pic
mp news: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोला नगर में 11 साल के बच्चे का शव दीपावली के दिन कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा 19 अक्टूबर की दोपहर से लापता था और परिजन ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को भी दी थी। परिजन और पुलिस दोनों बच्चे की तलाश में जुटे हुए थे और इसी बीच बच्चे का शव घर के पास के ही कुएं में मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
परिजनों के मुताबिक 11 साल का प्रत्युष सिंह गौंड 19 अक्टूबर की दोपहर को अचानक घर से लापता हो गया था। घबराए परिजनों ने तलाश की, लेकिन देर शाम तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर शिकायत रामनगर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने देर रात गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। सोमवार की सुबह तलाशी के दौरान कुएं में शव दिखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शव को पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को सौंप कर मामले की विवेचना में जुट गई है।
पुलिस के अनुसार प्रत्यूष अपने छोटे भाई के साथ खेलने निकला था। उसका शव घर से लगभग 50 मीटर दूर स्थित उन्हीं के खेत में बने कुएं में मिला है। छोटे भाई ने बताया था कि भाई खेल रहा था, लेकिन वह स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा था। प्रथम दृष्टया मामला हादसा लग रहा है और आशंका है कि खेलते वक्त बच्चा प्रत्युष कुएं में गिर गया होगा जिससे उसकी जान चली गई।
अनूपपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
