एक दिन से लापता था बच्चा, घर के पास के कुएं में मिला शव

mp news: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोला नगर में 11 साल के बच्चे का शव दीपावली के दिन कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा 19 अक्टूबर की दोपहर से लापता था और परिजन ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को भी दी थी। परिजन और पुलिस दोनों बच्चे की तलाश में जुटे हुए थे और इसी बीच बच्चे का शव घर के पास के ही कुएं में मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।