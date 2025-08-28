Patrika LogoSwitch to English

अनूपपुर

‘बसंती’ रूठी तो टॉवर पर चढ़ा ‘वीरू’, बोला-कूद जाऊंगा जान दे दूंगा..

mp news: गर्लफ्रेंड ने चार दिन से बात नहीं की तो युवक हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया और खुदकुशी करने की बात कहता रहा...।

अनूपपुर

Shailendra Sharma

Aug 28, 2025

anuppur
girlfriend not talk for 4 days young man climbed high tension line tower (source patrika)

mp news: जिस तरह से बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म शोले के एक सीन में एक्टर धर्मेन्द्र पानी की टंकी पर चढ़ जाता है ये और बसंती से शादी न होने की बात कहते हुए कूदने की धमकी देने लगता है ठीक वैसा ही एक वाक्या मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में सामने आया है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि फिल्म में धर्मेन्द्र पानी की टंकी पर चढ़ता है और असली जिंदगी में अनूपपुर में युवक हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ा था। हालांकि पुलिस की समझाईश के बाद युवक टॉवर से नीचे उतर आया जिससे कोई घटना नहीं हुई।

गर्लफ्रेंड ने नहीं की बात तो…

28 अगस्त को डायल 100 सर्विस भोपाल से पुलिस कंट्रोल रूम अनूपपुर एवं थाना प्रभारी कोतवाली को सूचना दी गई कि बरबसपुर ग्राम में पावर ग्रिड कार्पोरेशन के हाई टेंशन लाइन के टॉवर पर एक युवक चढ़ा हुआ है जो कूद कर जान देने की बात कर रहा है। तत्काल टी.आई कोतवाली अरविंद जैन पुलिस बल एवं विद्युत विभाग से जेई सुनील मिश्रा, मौके पर पहुंचे तो देखा कि हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर काफी ऊंचाई पर एक युवक चढ़ा हुआ था। जिसने बातचीत पर बताया कि उसकी प्रेमिका ने चार दिन से मोबाइल फोन पर बात करना बंद कर दिया है।

समझाकर उतारा टॉवर से नीचे

टॉवर पर चढ़े युवक ने ये भी बताया कि वो अपनी जान देना चाहता है। अपने साथ जहर का पैकेट और पानी की छोटी बोतल भी रखा है। यदि कूदने से नहीं मरा तो जहर पीकर मर जाएगा। टीआई कोतवाली अरविंद जैन ने लाउडस्पीकर सिस्टम के जरिए युवक को करीब 2 घंटे तक समझाईश दी और ये भरोसा दिलाया कि उसकी पूरी मदद की जाएगी। तब कहीं जानकर युवक टॉवर से नीचे उतरा। युवक की उम्र करीब 21 साल है जो कि शहडोल जिले का रहने वाला है।

28 Aug 2025 08:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / 'बसंती' रूठी तो टॉवर पर चढ़ा 'वीरू', बोला-कूद जाऊंगा जान दे दूंगा..

