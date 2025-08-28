‘बसंती’ रूठी तो टॉवर पर चढ़ा ‘वीरू’, बोला-कूद जाऊंगा जान दे दूंगा..

28 अगस्त को डायल 100 सर्विस भोपाल से पुलिस कंट्रोल रूम अनूपपुर एवं थाना प्रभारी कोतवाली को सूचना दी गई कि बरबसपुर ग्राम में पावर ग्रिड कार्पोरेशन के हाई टेंशन लाइन के टॉवर पर एक युवक चढ़ा हुआ है जो कूद कर जान देने की बात कर रहा है। तत्काल टी.आई कोतवाली अरविंद जैन पुलिस बल एवं विद्युत विभाग से जेई सुनील मिश्रा, मौके पर पहुंचे तो देखा कि हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर काफी ऊंचाई पर एक युवक चढ़ा हुआ था। जिसने बातचीत पर बताया कि उसकी प्रेमिका ने चार दिन से मोबाइल फोन पर बात करना बंद कर दिया है।