कुत्ते ने छीना तीन बच्चों से उनका पिता, करीब महीने भर चले इलाज के बाद मौत

mp news: मध्यप्रदेश में आवारा कुत्तों के लोगों पर हमला करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला रतलाम का है जहां कुत्ते के काटने से एक युवक की मौत हो गई। युवक को 31 जुलाई को कुत्ते ने पैर में काटा था और उसके बाद से उसका इलाज अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा था। जहां करीब महीनेभर तक चले इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। इधर युवक की मौत के बाद जब उसका शव रतलाम लाया गया तो परिजन ने शव रखकर चक्काजाम कर दिया।
रतलाम के रहने वाले शाहरूख मिरासी नाम के युवक को 31 जुलाई को एक कुत्ते ने पैर में काट लिया था। शाहरूख मंडी में मजदूरी करता था और फिर दिन में रिक्शा चलाकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके तीन बच्चे हैं जिनमें दो बेटियां व आठ महीने का बेटा है। कुत्ते के काटने के बाद उसका करीब एक महीने से अहमदाबाद में इलाज चल रहा था लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो गई।
कुत्ते के काटने से शाहरूख की मौत के बाद समाज व परिवार के लोगों ने उसका शव रखकर चक्काजाम कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि शाहरूख घर का एकलौता कमाने वाला था आवारा कुत्तों का आतंक दिन ब दिन शहर में बढ़ रहा है लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिजन शव रखकर चक्काजाम कर रहे हैं और खबर लिखे जाने तक कोई भी जिम्मेदार उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है।