कुत्ते ने छीना तीन बच्चों से उनका पिता, करीब महीने भर चले इलाज के बाद मौत

mp news: मध्यप्रदेश में आवारा कुत्तों के लोगों पर हमला करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला रतलाम का है जहां कुत्ते के काटने से एक युवक की मौत हो गई। युवक को 31 जुलाई को कुत्ते ने पैर में काटा था और उसके बाद से उसका इलाज अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा था। जहां करीब महीनेभर तक चले इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। इधर युवक की मौत के बाद जब उसका शव रतलाम लाया गया तो परिजन ने शव रखकर चक्काजाम कर दिया।