रतलाम

कुत्ते ने छीना तीन बच्चों से उनका पिता, करीब महीने भर चले इलाज के बाद मौत

mp news: तीन बच्चों के पिता को कुत्ते के काटने के बाद अहमदाबाद के अस्पताल में कराया गया था भर्ती...।

रतलाम

Shailendra Sharma

Aug 28, 2025

ratlam news
Dog Bite Three Children Father Death After one month of treatment (source-patrika)

mp news: मध्यप्रदेश में आवारा कुत्तों के लोगों पर हमला करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला रतलाम का है जहां कुत्ते के काटने से एक युवक की मौत हो गई। युवक को 31 जुलाई को कुत्ते ने पैर में काटा था और उसके बाद से उसका इलाज अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा था। जहां करीब महीनेभर तक चले इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। इधर युवक की मौत के बाद जब उसका शव रतलाम लाया गया तो परिजन ने शव रखकर चक्काजाम कर दिया।

देखें वीडियो-

ratlam

कुत्ते ने छीना तीन बच्चों से उनका पिता

रतलाम के रहने वाले शाहरूख मिरासी नाम के युवक को 31 जुलाई को एक कुत्ते ने पैर में काट लिया था। शाहरूख मंडी में मजदूरी करता था और फिर दिन में रिक्शा चलाकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके तीन बच्चे हैं जिनमें दो बेटियां व आठ महीने का बेटा है। कुत्ते के काटने के बाद उसका करीब एक महीने से अहमदाबाद में इलाज चल रहा था लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो गई।

परिजन ने शव रखकर किया चक्काजाम

कुत्ते के काटने से शाहरूख की मौत के बाद समाज व परिवार के लोगों ने उसका शव रखकर चक्काजाम कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि शाहरूख घर का एकलौता कमाने वाला था आवारा कुत्तों का आतंक दिन ब दिन शहर में बढ़ रहा है लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिजन शव रखकर चक्काजाम कर रहे हैं और खबर लिखे जाने तक कोई भी जिम्मेदार उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है।

28 Aug 2025 06:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / कुत्ते ने छीना तीन बच्चों से उनका पिता, करीब महीने भर चले इलाज के बाद मौत

